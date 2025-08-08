ИЗПРАТИ НОВИНА
Над половин милион кубика пръст изкопани от пробива под гарата
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 16:25
©
Между половин и един милион кубика земна маса е изкопана и изнесена досега от пробива под централна гара в Пловдив. Само за един месец строителите от "Трейс груп холд" са прокопали още около 40 метра от двете страни на подземния тунел и реално остават около 10 метра, за да се свържат северната и южната част на съоръжението. Очаква се това да се случи в началото на септември, предава Plovdiv24.bg.

Проектът на НКЖИ касае модернизация на целия жп ареал Пловдив и поради това се работи на няколко фронта. Най-сериозната част е изграждането на автомобилен проход под жп линиите. Самият тунел е с обща дължина от близо 800 метра заедно с подходите, като само подземната част е 580 метра. По проект трасето е с габарит 24 метра - две платна с по две ленти в посока, с разделителна ивица по средата и тротоари от двете страни. В началото и в края на пробива ще има автобусни спирки, а за трудноподвижни хора и майки с колички са предвидени асансьори. Това е едно от последните неща, които всъщност ще се правят по проекта. 

Преди това предстои завършване и на наземната част на обекта. От юг, откъм бул. "Македония" нещата горе-долу са приключени. Там вече са възстановени секторите за автобуси и паркинга на автогара "Юг". От северната част на пробива, откъм бул. "Васил Априлов" продължава строителната офанзива. Канализацията и водопровода са направени, предстои вертикалната планировка по локалите като едновременно се работи и в източното и в западното платно. 

Септември се очертава ключов за обекта, защото тогава се очаква да бъде пуснато движението по локалите на "Васил Априлов" към колелото на Централна гара. Преди това ще трябва да се довърши топлопровода на ул. "Велико Търново". От няколко месеца е оформена и велоалеята пред бившето кино "Гео Милев", но постоянната настилка засега не е сложена. За следващия месец е планирано да се направят и стълбите пред централния вход на сградата, като в момента тече процедура за одобряване на проекта. 

Според линейния график, през септември трябва да се построят и двете кули на пасарелката на Сточна гара. Конструкциите на съоръжението при ул. "Сергей Румянцев" са направени. След завършването на вертикалите ще се монтират хоризонталните метални конструкции. Целият обект трябва да е напълно готов до края на 2025 г.



Още по темата:
08.08.2025 Депутат от "Възраждане": Поредната измама в Пловдив!
05.08.2025 Кметът на "Централен": Бетонният мост се нуждае от цялостно обновяване
03.08.2025 Илия Зюмбилев за Бетонния мост: Пловдив заслужава повече! Не мълчание, а действия са нужни
23.07.2025 Общината: Високите температури са виновни за потъването на асфалта на Бетонния мост
23.07.2025 Чисто новият Бетонен мост в Пловдив за 5 милиона лева започна да пропада 7 месеца след откриването му
11.07.2025 Пловдив иска безвъзмездно два имота на НКЖИ заради пробива под Гарата
Още новини от Новини от Пловдив:
Продължава пръскането срещу комари в Пловдив
13:37 / 08.08.2025
Конкурс за попълване на ръководни позиции в болница в Пловдив
12:44 / 08.08.2025
Намериха тяло на мъж в река Марица
12:45 / 08.08.2025
Две добри новини за шофьорите на Пловдив
14:30 / 08.08.2025
84-годишен шофьор отне предимство в Пловдив, 82-годишна жена е в ...
12:10 / 08.08.2025
По-малко от месец ни дели от третото издание на Station Street Fe...
11:53 / 08.08.2025

