|Над половин милион кубика пръст изкопани от пробива под гарата
Проектът на НКЖИ касае модернизация на целия жп ареал Пловдив и поради това се работи на няколко фронта. Най-сериозната част е изграждането на автомобилен проход под жп линиите. Самият тунел е с обща дължина от близо 800 метра заедно с подходите, като само подземната част е 580 метра. По проект трасето е с габарит 24 метра - две платна с по две ленти в посока, с разделителна ивица по средата и тротоари от двете страни. В началото и в края на пробива ще има автобусни спирки, а за трудноподвижни хора и майки с колички са предвидени асансьори. Това е едно от последните неща, които всъщност ще се правят по проекта.
Преди това предстои завършване и на наземната част на обекта. От юг, откъм бул. "Македония" нещата горе-долу са приключени. Там вече са възстановени секторите за автобуси и паркинга на автогара "Юг". От северната част на пробива, откъм бул. "Васил Априлов" продължава строителната офанзива. Канализацията и водопровода са направени, предстои вертикалната планировка по локалите като едновременно се работи и в източното и в западното платно.
Септември се очертава ключов за обекта, защото тогава се очаква да бъде пуснато движението по локалите на "Васил Априлов" към колелото на Централна гара. Преди това ще трябва да се довърши топлопровода на ул. "Велико Търново". От няколко месеца е оформена и велоалеята пред бившето кино "Гео Милев", но постоянната настилка засега не е сложена. За следващия месец е планирано да се направят и стълбите пред централния вход на сградата, като в момента тече процедура за одобряване на проекта.
Според линейния график, през септември трябва да се построят и двете кули на пасарелката на Сточна гара. Конструкциите на съоръжението при ул. "Сергей Румянцев" са направени. След завършването на вертикалите ще се монтират хоризонталните метални конструкции. Целият обект трябва да е напълно готов до края на 2025 г.
