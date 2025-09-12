ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив
Общият брой на обхванатите в системата на средното образование деца и ученици в детските градини и училищата в града е 55 564.
От тях:
в детските градини ( общински, държавни и частни) - 11 253 деца;
в групите за предучилищно образование към училищата – 455 деца;
в училищата ( общински, държавни и частни) – 43 856 ученици.
В първия учебен ден кметът на Пловдив Костадин Димитров от 10.00 часа ще присъства на откриването на новата учебна година в СУ "Пейо К. Яворов“.
Заместник-кметът "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков в 9.00 часа ще бъде гост на празника в ОУ "Димитър Талев“, а от 10.00 часа ще присъства на откриването на учебната година в ОУ "Райна Княгиня“.
Заместник-кметът по култура, архелогия и туризъм Пламен Панов от 9.00 часа ще е гост на старта на новата 2025/2026-та година в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 737
|предишна страница [ 1/123 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
ПП–ДБ: Пловдивчани вече плащат повече, но градът не става по-чист...
16:26 / 12.09.2025
27 зрелостници от Пловдивско получиха почетното отличие "Национал...
15:02 / 12.09.2025
Насилникът над 6-годишния Андриан призна за клиповете, поиска да ...
15:20 / 12.09.2025
Изненада! Дебора помаха приятелски на Георги
14:36 / 12.09.2025
Пожарникарите в Пловдив отпразнуваха професионалния си празник
13:27 / 12.09.2025
Владимир Темелков: Това училище ще е готово за 15 септември. Майк...
15:45 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS