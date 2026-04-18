Логистиката по транспортирането на машините за гласуване започна в Пловдив. Под засилен полицейски съпровод, устройствата се превозват от базата на "Разтранс“ ЕООД към определените места за гласуване на територията на целия град.

Транспортирането се извършва по предварително начертани маршрути, координирани с графиците на общината за доставка на изборните книжа. Полицейски патрули придружават всяко превозно средство, за да се гарантира неприкосновеността на техниката до момента на предаването ѝ на Секционните избирателни комисии (СИК), предава репортер на Plovdiv24.bg.

Обхват на изборния процес в Пловдив

За предстоящия вот в 16-и Многомандатен избирателен район (Пловдив-град) са разкрити общо 482 избирателни секции. В това число влизат основните секции по райони, както и допълнително образуваните в лечебни заведения и социални домове. Успоредно с машините, до секциите се доставят и хартиените бюлетини, протоколите и останалите необходими консумативи за нормалното протичане на изборния ден.

Подготовка на секциите

Веднага след пристигането на машините, помещенията се запечатват и остават под денонощна полицейска охрана. Членовете на комисиите ще поемат управлението на секциите утре сутрин, като е предвидено устройствата да бъдат тествани и подготвени за първите избиратели веднага след откриването на изборния ден.