ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Музеят на ютията в Пловдив отваря врати на Деня на християнското семейство
"Ние сме избрали една прекрасна дата, защото нашето музейно семейство се увеличава, това е Денят на християнското семейство. Затова казвам, че нашето музейно семейство се увеличава. Денят е 21 ноември, в който музеят ще бъде открит", посочи Георгиева.
"Работата напредва, защото ние отдавна психически сме се подготвили, че градът ни трябва да се сдобие с един нов музей. И сме още по-горди, че отново ще бъдем първи в нещо, защото такъв музей в страната ни няма и се надяваме да оправдаем очакванията на всички посетители", добави Грозделина Георгиева.
Музеят се състои от шест зали и се намира на ул. "Съборна" 20 в Стария град. Освен цялата хронология, история и етимология на уреда ютия, във всяка зала има интеракция, прожекции, видеа, които ще допълват преживяването на всеки посетител и общата картина. Ще има и забавление за най-малките, но проверка и на знанията на по-големите. Има и много любопитни факти, които човек може да прочете и да се посмее. В Музея на ютията в Пловдив ще бъде възстановено и старото модистко ателие на Невена Атанасова, притежателка на къщата, която е първата дама завършила шивачество и кроячество в Женева.
"Добре дошли на всички! Всеки ще намери нещо за себе си. Това е музей, в който да се връщаш", каза още Грозделина Георгиева, уредник в Регионалния етнографски музей.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пускат маршрутките до Скутаре, Рогош и Маноле, но две села остава...
13:00 / 23.10.2025
Кой провали поръчката за хеликоптерната площадка на HEMS в Пловди...
15:07 / 23.10.2025
С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет о...
10:27 / 23.10.2025
БСП: Време е Пловдив да спре да продава
10:02 / 23.10.2025
Студентка се покатери върху кола, за да избегне нападение от глут...
09:28 / 23.10.2025
В Пловдив арестуваха шофьор на "Ауди"
22:19 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS