Музеят на ютията в Пловдив отваря врати на Деня на християнското семейство
Автор: Цвети Тончева 20:43
©
Музеят на ютията в Пловдив отваря врати на 21 ноември. Това съобщи в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Грозделина Георгиева, уредник в Регионален етнографски музей в Пловдив.

"Ние сме избрали една прекрасна дата, защото нашето музейно семейство се увеличава, това е Денят на християнското семейство. Затова казвам, че нашето музейно семейство се увеличава. Денят е 21 ноември, в който музеят ще бъде открит", посочи Георгиева.

"Работата напредва, защото ние отдавна психически сме се подготвили, че градът ни трябва да се сдобие с един нов музей. И сме още по-горди, че отново ще бъдем първи в нещо, защото такъв музей в страната ни няма и се надяваме да оправдаем очакванията на всички посетители", добави Грозделина Георгиева.

Музеят се състои от шест зали и се намира на ул. "Съборна" 20 в Стария град. Освен цялата хронология, история и етимология на уреда ютия, във всяка зала има интеракция, прожекции, видеа, които ще допълват преживяването на всеки посетител и общата картина. Ще има и забавление за най-малките, но проверка и на знанията на по-големите. Има и много любопитни факти, които човек може да прочете и да се посмее. В Музея на ютията в Пловдив ще бъде възстановено и старото модистко ателие на Невена Атанасова, притежателка на къщата, която е първата дама завършила шивачество и кроячество в Женева. 

"Добре дошли на всички! Всеки ще намери нещо за себе си. Това е музей, в който да се връщаш", каза още Грозделина Георгиева, уредник в Регионалния етнографски музей.


