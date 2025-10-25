ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мощни китайци изградиха завод до Пловдив за 18.7 милиона лева
Това предприятие представлява ключова инвестиция на "Шанхай Юнисон алуминиеви продукти“ в европейския регион. Заводът е оборудван с най-съвременни производствени линии за алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия и ще създаде над 100 нови работни места.
Реализацията на проекта "ЗиЕс Юръп“ е първата успешна китайска индустриална инвестиция в България, която е важен етап от стратегията на групата за разширяване в Европа и утвърждава страната ни и ТИЗ като привлекателна дестинация за иновации и високи технологии.
Луо Шибинг, генерален мениджър на Shanghai Unison Aluminium Products, официално ще открие завода заедно с инж. Пламен Панчев, създател и изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона" - най-големият индустриален парк в Източна Европа. На събитието са поканени висши държавни и общински служители, водещи политици и изтъкнати представители на бизнес елита на България.
Инвестицията се реализира върху имот с площ 35 000 кв. м. Първи етап: 12 000 кв.м производствена сграда - изградена и въведена в експлоатация. Втори етап: 10 000 кв.м производствена сграда - в процес на изграждане. Изпълнител и на двата обекта е "Сиенит строителна група“ АД.
Инвестицията за първия етап е 18,7 млн. лева. "ЗиЕс Юръп“ са сертифициран инвеститор клас А.
