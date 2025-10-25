ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Мощни китайци изградиха завод до Пловдив за 18.7 милиона лева
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 17:50Коментари (0)185
©
Идната сряда ще се състои официална церемония по откриването на ZS Europe, новия високотехнологичен европейски завод на Shanghai Unison Aluminum Products Co., разположен в "Тракия икономическа зона“ – индустриална зона "Марица", село Радиново.

Това предприятие представлява ключова инвестиция на "Шанхай Юнисон алуминиеви продукти“ в европейския регион. Заводът е оборудван с най-съвременни производствени линии за алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия и ще създаде над 100 нови работни места.

Реализацията на проекта "ЗиЕс Юръп“ е първата успешна китайска индустриална инвестиция в България, която е важен етап от стратегията на групата за разширяване в Европа и утвърждава страната ни и ТИЗ като привлекателна дестинация за иновации и високи технологии.

Луо Шибинг, генерален мениджър на Shanghai Unison Aluminium Products, официално ще открие завода заедно с инж. Пламен Панчев, създател и изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона" - най-големият индустриален парк в Източна Европа. На събитието са поканени висши държавни и общински служители, водещи политици и изтъкнати представители на бизнес елита на България.

Инвестицията се реализира върху имот с площ 35 000  кв. м. Първи етап: 12 000 кв.м производствена сграда - изградена и въведена в експлоатация. Втори етап: 10 000 кв.м производствена сграда - в процес на изграждане. Изпълнител и на двата обекта е "Сиенит строителна група“ АД.

Инвестицията за първия етап е 18,7 млн. лева. "ЗиЕс Юръп“ са сертифициран инвеститор клас А.


Още по темата: общо новини по темата: 568
22.10.2025 Грандиозна инвестиция планира да направи край Пловдив чужда химическа
компания
16.10.2025 Посланикът на Индия: България предлага конкурентни заплати и добри условия
14.10.2025 Основният проблем за работодателите в Пловдив вече не е липсата на кадри
02.10.2025 Световен концерн се разраства, търси работници в Пловдив
13.08.2025 Излезе официалната статистика за заплатите в Пловдив
21.07.2025 Мощна компания от Пловдив е с нов немски собственик
предишна страница [ 1/95 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Отстраниха служителя на ДАИ, блъснал пешеходец в Пловдив, наркоте...
15:08 / 25.10.2025
Ето ги най-новите висшисти в Пловдив
14:49 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Затруднения за шофьорите по булевард в Пловдив заради нов светофа...
11:38 / 25.10.2025
Само един кандидат за директор на желана гимназия в Пловдив
10:30 / 25.10.2025
Re:Bazaar отново се случва в Пловдив – този път с мисия, свързана...
07:20 / 25.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Разводът на годината
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
Първа лига сезон 2025/26
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: