Множество сигнали от Пловдив за паднали дървета

Обстановката в страната започва да се успокоява. Нощта премина спокойно при нас. Вследствие на метеорологичните условия през изминалото денонощие реагирахме на 29 произшествия, основно свързани с паднали дървета. Най-много бяха сигналите в Пловдив, Русе и Бургаска област. Това заяви в "Събуди се" директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов.



Според шефа на ГДПБЗН през изминалото денонощие е имало само един сигнал за отводняване. "Непрекъснато сме в контакт с кметовете на общини и населени места, както и с колегите от полицията, за да сме в готовност във всеки един момент да реагираме там, където е необходимо", заяви Джартов.