След значителните валежи в Пловдив, положението в район "Южен" остава сложно. Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да сподели недоволството си от наводнения бул."Никола Вапцаров". Ето какво ни разказа:



"Втори ден след дъжда ключов булевард в "Кючук Париж" е залят от вода и не се вземат мерки. Срещу бившата баня “Русалка" пешеходната пътека е залята от дъждовната вода, а транспортът едва минава. Автобусите не спират на спирката, а пешеходците не могат да премина. Водата от вчера не се оттича и си стои просто така. А какво ще стане утре в натоварения понеделник…"