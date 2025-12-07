ЗАРЕЖДАНЕ...
|Втори ден ключов булевард в Пловдив е под вода
"Втори ден след дъжда ключов булевард в "Кючук Париж" е залят от вода и не се вземат мерки. Срещу бившата баня “Русалка" пешеходната пътека е залята от дъждовната вода, а транспортът едва минава. Автобусите не спират на спирката, а пешеходците не могат да премина. Водата от вчера не се оттича и си стои просто така. А какво ще стане утре в натоварения понеделник…"
