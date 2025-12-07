© БТВ виж галерията Автомобил е пропаднал в отворила се дупка на улица "Петър Стоев" в Пловдив. Инцидентът е станал вчера вечерта.



Пристигналият полицейски патрул констатирал, че предната лява гума и част от колата са попаднали в дупка, която се е отворила, вероятно от дъждовете.



Няма информация за пострадали.