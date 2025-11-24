ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много сериозни глоби вкарват превозвачите в Пловдив в правия път
"Беше важно пловдивчани да знаят, че преди имахме някъде 70% изпълнение на разписанията от превозвачите, а в момента фирмата-изпълнител се справя сравнително добре. В новата обществена поръчка ние сме заложили изключително големи санкции за това, ако тя не изпълнява своите ангажименти и разписанията. Това е много важно пловдивчани да го знаят.
Фирмата ще бъде глобявана хиляди левове, ако не спре автобусът, ако подмине спирката, ако не си изпълни поетите ангажименти като курсове. Това трябва да се случи, за да можем после да преоборудваме тези рейсове, тези превозни средства и да има и електронно таксуване в град Пловдив", посочи кметът.
Преоборудването няма как да почне още сега, тъй като няма избран изпълнител. "Ние преоборудвахме едни автобуси, след това ги махнахме тези превозвачи, защото от 10 рейса да идват едва 3, това не е изпълнение на договора. И многото разговори, които проведохме с тях, бяха неползотворни. Съответно, ние прекратихме договорите, минахме на временна мярка и съответно се повишиха рейсовите, които обслужват града ни. Но това трябва да е още по-стриктно контролирано и ние налагаме именно тези санкции в новата обществена поръчка", уточни Костадин Димитров.
