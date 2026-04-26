В съботния ден Пловдив беше завладян от магията на хипнотизиращото присъствие на "Небесните сирени". Холандските майстори на кокили от формация Frantastica не просто дефилираха – те буквално пренаписаха митологията пред очите на хиляди пловдивчани. Със своите величествени костюми на полужени-полуптици и грациозни движения високо над тълпата, тези ефирни създания превърнаха площадите "Централен" и "Княз Александър І" в жива илюстрация на древногръцка легенда, информира Plovdiv24.bg.

Днес историята достига своята кулминация, след като започва с интерактивния музикален ритуал "Когато барабанът говори" на българските формации Dizzy Grooves & Foli Ba. Програмата ще бъде обогатена от театри с живи статуи от Испания и Гърция, както и цирковите приключения на аржентинско-италианското дуо La Sambusa.

В късния следобед най-старата градина на Пловдив ще се превърне в последното убежище на "Небесните сирени". В този финален ден на 6Fest, артистите ще разперят крила за един последен, незабравим танц сред вековните дървета.

Не пропускайте да станете част от приказката, преди тези митични създания да отлетят обратно към небесата, оставяйки след себе си спомена за една седмица, в която Пловдив беше по-свободен, по-цветен и по-вълшебен от всякога.

Припомняме, че Международният фестивал за улични изкуства 6Fest е неразделна част от Културния календар на Пловдив. Юбилейното 20-о издание (и 7-о в Пловдив) се реализира с подкрепата на Община Пловдив и Национален фонд "Култура". Не забравяйте, че между 11:00 и 16:30 ще се проведе събитието "Напиши писмо до непознат". Организатор на инициативата е Народно читалище "Мустафа Кемал Ататюрк“ – Пловдив, което поставя акцент върху писането като форма на искрено и осъзнато общуване. Това ще се осъществи на на три ключови локации в центъра на Пловдив - площад “Марукян“, известен още като Широкото в "Капана", стълбите на Каменица и площад "Централен“. На тези места ще бъдат разположени специално обозначени кутии, в които всеки желаещ ще може анонимно да остави свое писмо.

Ето и пълната програма за днес:

26 април, неделя

16:00 - 16:45 ч. Dizzy Grooves & Foli Ba (България)

"Когато барабанът говори" – Танцово - музикален спектакъл

Дондукова градина

16:30 - 17:15, 17:45 - 18:30, 19:00 - 19:45 ч. The Gardeners Theatre (Испания)

"Росита" – Жива статуя

Дондукова градина

17:00 - 17:30 ч. La Sambusa (Аржентина, Италия)

"Време за плаж" – Цирков спектакъл

Дондукова градина

17:30 - 18:00 ч. Frantastica (Нидерландия)

"Небесни сирени" – Спектакъл на кокили

Дондукова градина

17:30 - 18:00, 18:30 - 19:00, 19:30 - 20:00 ч. Astronauts Theatre (Гърция)

"Кралският паун и г-н Мапас" – Живи статуи

Дондукова градина

19:00 - 19:30 ч. La Sambusa (Аржентина, Италия)

"Номансана" – Цирков спектакъл

Дондукова градина

19:30 - 20:00 ч. Frantastica (Нидерландия)

"Небесни сирени" – Спектакъл на кокили

Дондукова градина

20:00 - 20:45 ч. Dizzy Grooves & Foli Ba (България)

"Когато барабанът говори" – Танцово - музикален спектакъл

Дондукова градина

21:00 - 21:30 ч. Frantastica (Нидерландия)

"Небесни сирени" – Спектакъл на кокили

Маршрут: Джумая – ул. "Княз Александър І" – Джумая