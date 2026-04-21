Необичайна градска инициатива ще превърне центъра на Пловдив в пространство за лични истории, признания и послания. На 25 и 26 април 2026 г., между 11:00 и 16:30 часа, в рамките на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest, ще се проведе събитието "Напиши писмо до непознат“.

Организатор на инициативата е Народно читалище "Мустафа Кемал Ататюрк“ – Пловдив, което поставя акцент върху писането като форма на искрено и осъзнато общуване. Това ще се осъществи на на три ключови локации в центъра на Пловдив - площад “Марукян“, известен още като Широкото в "Капана", стълбите на Каменица и площад "Централен“.

На тези места ще бъдат разположени специално обозначени кутии, в които всеки желаещ ще може анонимно да остави свое писмо.

Участниците ще могат да избират между три тематични направления: "Нещо, което никога не казах“, "История, която ме промени“ и "Писмо до бъдещето“.

Според организаторите именно анонимността освобождава хората от социални роли, страхове и очаквания, като ги насърчава да бъдат по-искрени. Всеки може да сподели лична история, признание, разказ, поема или кратка мисъл, без значение от литературната форма.

След края на инициативата всички писма ще бъдат събрани, архивирани и публикувани анонимно в онлайн каналите на читалището. Всяко послание ще получи индивидуален номер, а чрез публично теглене ще бъде избран участник, който ще получи символична награда – книга от библиотеката на читалището.

Събитието е насочено както към жителите на Пловдив, така и към гостите на града, като целта е да се покаже читалището като съвременна културна институция, близка до младите хора и новите форми на комуникация.

Входът е свободен.

Фестивалът 6Fest се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и Национален фонд "Култура“, и е част от Календара на културните събития на града за 2026 година.