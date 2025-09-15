ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Министър: Всичко е затлачено през годините, има и интереси, които не са в интерес на културата на Пловдив
Автор: Цвети Тончева 11:55Коментари (0)728
© Plovdiv24.bg
Проблемът с Концертна зала в Пловдив е дългогодишен, той не е от мен, но всичко, което зависи от мен, ще го направя. Това каза министърът на културата Мариан Бачев пред журналисти в Пловдив за протакането на ремонта на залата, предаде репортер на Plovdiv24.bg. По думите му на първо време там трябва да се разберат строителя и проектантите. 

"Те си имат вътрешен проблем, който трябва да решат помежду си. След това ще се вземат необходимите мерки, които зависят от Министерството на културата", добави Бачев.

Той изтъкна, че винаги би могъл да посредничи в този процес като оглавяващ Министерството на културата.

"Но аз не съм адвокат нито на архитектите, нито на проектантите, и няма да бъда, защото защитавам интересите на Министерството. Предстоят още разговори. Разбрах, че не става така бързо, както ми се иска на мен. Забелязвам и други интереси от тези, които са за културата на град Пловдив. Нямам предвид бизнес интереси, а начина на процедиране по организирането на демонтирането на сградата", каза още министърът на културата.

По думите му, проблемите са на първо време от административно естество, но той предполага, че някъде по-дълбоко се крият и финансови интереси между два субекта.

"Ако те не се разберат помежду си, ние пак ще предприемем последващи действия. Много е важно концертна зала да се реализира, защото аз съм играл преди години в тази зала "Човекът от Ламанша". Тя изглеждаше ужасяващо и отговаряше на сюжета на пиесата. Затова е необходимо да се предприемат мерки, така че залата да функционира, както е необходимо. Всичко е затлачено през годините, но ще направя всичко възможно поетапно да се случат нещата по най-бързия начин, по който аз искам", каза още Мариан Бачев.


Още по темата: общо новини по темата: 81
08.07.2025 Кметът: Министерство на културата трябва да реши за Концертна зала
02.07.2025 Реконструкцията на Концертна зала може да се проточи, но не по технически, а по политически причини
28.06.2025 10 години по-късно: Пловдивската опера все още е в очакване на своя дом
05.03.2025 Мъка без край: В Пловдив не можем да си ремонтираме една проста зала
06.02.2025 Без промяна скоро: Емблематична зала остава в разруха
28.01.2025 Още един важен ремонт в Пловдив зацикли
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Дани Каназирева не е единствената: Всички нови съдии получават пл...
10:57 / 15.09.2025
Внесоха официално питане до кмета на Пловдив
10:53 / 15.09.2025
Откриха обновената гимназия "Пейо Кр. Яворов"
10:58 / 15.09.2025
Мариан Бачeв към бъдещи творци в Пловдив: AI дава възможности, но...
10:33 / 15.09.2025
Областният управител: Скъпи деца, бъдете смели
09:37 / 15.09.2025
ХГ откри учебната година, но няма да се учи в това училище
09:49 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Глобяват масово по Главната
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се движи автомобилът ни
Приложение на телефона изчислява средната скорост, с която се движи автомобилът ни
13:29 / 13.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Първият учебен ден
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: