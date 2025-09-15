Министър: Всичко е затлачено през годините, има и интереси, които не са в интерес на културата на Пловдив

© Plovdiv24.bg Проблемът с Концертна зала в Пловдив е дългогодишен, той не е от мен, но всичко, което зависи от мен, ще го направя. Това каза министърът на културата Мариан Бачев пред журналисти в Пловдив за протакането на ремонта на залата, предаде репортер на Plovdiv24.bg. По думите му на първо време там трябва да се разберат строителя и проектантите.



"Те си имат вътрешен проблем, който трябва да решат помежду си. След това ще се вземат необходимите мерки, които зависят от Министерството на културата", добави Бачев.



Той изтъкна, че винаги би могъл да посредничи в този процес като оглавяващ Министерството на културата.



"Но аз не съм адвокат нито на архитектите, нито на проектантите, и няма да бъда, защото защитавам интересите на Министерството. Предстоят още разговори. Разбрах, че не става така бързо, както ми се иска на мен. Забелязвам и други интереси от тези, които са за културата на град Пловдив. Нямам предвид бизнес интереси, а начина на процедиране по организирането на демонтирането на сградата", каза още министърът на културата.



По думите му, проблемите са на първо време от административно естество, но той предполага, че някъде по-дълбоко се крият и финансови интереси между два субекта.



"Ако те не се разберат помежду си, ние пак ще предприемем последващи действия. Много е важно концертна зала да се реализира, защото аз съм играл преди години в тази зала "Човекът от Ламанша". Тя изглеждаше ужасяващо и отговаряше на сюжета на пиесата. Затова е необходимо да се предприемат мерки, така че залата да функционира, както е необходимо. Всичко е затлачено през годините, но ще направя всичко възможно поетапно да се случат нещата по най-бързия начин, по който аз искам", каза още Мариан Бачев.