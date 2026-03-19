Официално: Пловдив ще поиска от държавата Концертна зала
Община Пловдив изразява готовност за предприемане на действия във връзка с реализирането на ремонта на Концертна зала - Пловдив, като за целта е необходимо сградата, предмет на ремонтните дейности, да бъде в управление на Община Пловдив. Идеята е не само в залата да се провеждат симфонични концерти, но и да се съхранят качествата и архитектурните достойнства на съществуващата сграда в максимална степен, като комплексът се адаптира към съвременните нужди за музикално изкуство.
Ремонтът и реновирането на сградата е от изключителна важност за симфоничния живот в града предвид факта, че това е основната зала на Държавна опера Пловдив. Ще се създадат условия за развитие на надграждане на дейността на трупата, но в същото време ще съхрани качествата и архитектурните достойнства на съществуващата сграда в максимална степен, като адаптира комплекса към съвременните нужди за музикално и оперно изкуство.
Ремонтът и реновирането на сградата е от изключителна важност за културния живот на града, защото ще се създадат адекватни условия за работа на оркестъра, хора и балета на Операта и ще бъде възстановена традицията за провеждането на регулярни симфонични концерта и реализирането на по-амбициозна програма.
Общинските съветници трябва да възложат на кмета на общината да внесе искане чрез областния управител до министъра на културата за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне за управление на Община Пловдив на недвижим имот - публична държавна собственост. Предложеният срок е до приключването на дейностите по ремонт и реконструкция на Концертна зала - Пловдив, но не повече от 3 години.
Искането става възможно след като Министерството на културата прекрати договора по обществената поръчка за реконструкция на Концертната зала в Пловдив с избраната фирма "Заечки" ЕООД.
