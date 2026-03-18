"Емблематична зала в сърцето на Пловдив стои затворена вече десетилетие").
Разтрогването на споразумението между МК като възложител и избраната фирма изпълнител "Заечки" ЕООД дава възможност на Община Пловдив да поиска управлението на културния обект.
Кметът Костадин Димитров обяви, че градската администрация ще поиска Концертна зала за управление за 2 години, както и средствата за реконструкцията.
"Смятам, че това е важен, повратен момент в историята на Концертна зала. Десет години нямаме нормални условия за работа, защото сме зависими от добрата акустика. За мен е стратегическа цел №1 реконструкцията на Концертна зала и се радвам, че имам съмишленици в лицето на общината. Откакто е затворена, за 10 г. имаме 10 пъти смяна на позицията на МК. Надяваме се до 2 години да имаме отворена хубава Концертна зала" - заяви директорът на Държавна опера Пловдив Диан Чобанов.
Бяха извършени много дейности вътре, но имаше несъгласие от проектантите, от операта. Нашето желание е да се случат нещата - заяви кметът Костадин Димитров.
След предоставянето на залата за управление, община Пловдив ще изготви обществена поръчка за инженеринг, като изискванията ще бъдат съгласувани с операта, допълни той.
Заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов съобщи, че при разкриването на покрива са били нанесени щети на архива на община Пловдив, което е един основните мотиви да се поиска управлението на залата.
На бившата фирма са превеждани авансови средства от осигурените от държавата 5 милиона евро. В момента се уточняват дадените аванси.
Градската администрация ще внесе в Общинския съвет решение да се поиска Концертна зала за управление за 2 г. и след това средствата, с решение на МС, да бъдат прехвърлени на общината, без договорните отношения, обобщи Димитров.
