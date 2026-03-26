Пловдивските общински съветници приеха с пълно единодушие предложението на администрацията Пловдив да поиска от държавата Концертна зала. Темата предизвика дискусия в залата на Общинския съвет, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Ще бъде внесено искане чрез областния управител до министъра на културата за внасяне на предложение до Министерски съвет за предоставяне за безвъзмездно управление на Концертна зала. Това става възможно след като Министерството на културата прекрати обществената поръчка за реконструкцията й.
"Нагърбваме се с още неща, които трябва да се случат в нашия град" - каза кметът Костадин Димитров.
Идеята на градската администрация е, след като обектът се предостави на града, да се обяви инженеринг за ремонта, за да не се отлага прекалено дълго във времето изпълнението и до края на мандата да има готова зала, обясни заместник-кметът по култура, археология, туризъм Пламен Панов.
Арх. Костадин Палазов от "БСП за България" повдигна въпроса за авторските права на проекта и необходимото време за препроектиране. Според Панов обаче, темата за авторските права и старите изпълнители не е актуален, тъй като договорът на МК за проведената поръчка е прекратен.
"Няма авторски права, няма нищо. Започваме процедурата отначало. Държавна Опера вече работи по новото задание, което е променено - от мултифункционална зала в класическа концертна зала. След нашето решение, ще има решение на МС. Дотогава ще сме подготвили заданието и ще може да обявим обществената поръчка. Да се надяваме, че няма да има "овчарката Анка", ще има достатъчно обществена подкрепа, за да реализираме проекта. Пожелайте ни успех" - коментира Панов.
Слави Георгиев и Борислав Инчев се изказаха в подкрепа на предложението.
"Пловдив трябва да използва всеки минимален шанс да довърши Концертна зала" - каза Георгиев. Инчев отбеляза, че с това предложение предишните министри на културата показват своя управленски провал и пожела успех на екипа на Панов.
Още по темата
Още от Институции
Гена Трайкова пред Plovdiv24.bg: Традиционната журналистика e по-добрият източник на информация от социалните мрежи
Костадин Димитров: Община Пловдив подготвя приложение, което да показва в реално време градския транспорт
