© виж галерията "Не трябва да имаме очаквания, че много ще забогатеем с въвеждането на еврото и веднага ще влезем в клуба на богатите.", сподели министър на околната среда и водите на България Манол Генов по време на конференция свързана с ползите при въвеждането на еврото.



По думите му последините години растат доходите на хората, но най-важното е, че производителността на труда не е адекватна на нарастването на заплатите и доходите.



Според него трябва да се преоценят механизмите на социалните пращания и така могат да бъдат спестени много разходи.



Той е оптимист за бюджет 2026 и смята, че ако има разбиране и консенсус всичко би вървяло плавно.



Министърът коментира и изисканията на европейската комисия относно зелените политики и климатичните промени.



"България не е от най-готовите страни и не може да понесе такава икономическа тежест. Ние като държава непрекъснато обясняваме в Европа, че драстичните изменения наложени при увеличен на 90% климатична неутралност до 2040 година е крайно непосилно за нас."



Според него прехода към тях трябва да е плавен и адаптиран към стандарта на българите.



Повече можете да видите във видеото.



