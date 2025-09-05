ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Министър: Не трябва да очакваме, че ще забогатеем с въвеждането на еврото
По думите му последините години растат доходите на хората, но най-важното е, че производителността на труда не е адекватна на нарастването на заплатите и доходите.
Според него трябва да се преоценят механизмите на социалните пращания и така могат да бъдат спестени много разходи.
Той е оптимист за бюджет 2026 и смята, че ако има разбиране и консенсус всичко би вървяло плавно.
Министърът коментира и изисканията на европейската комисия относно зелените политики и климатичните промени.
"България не е от най-готовите страни и не може да понесе такава икономическа тежест. Ние като държава непрекъснато обясняваме в Европа, че драстичните изменения наложени при увеличен на 90% климатична неутралност до 2040 година е крайно непосилно за нас."
Според него прехода към тях трябва да е плавен и адаптиран към стандарта на българите.
Повече можете да видите във видеото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1258
|предишна страница [ 1/210 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Почина известен пловдивски музикант
15:35 / 05.09.2025
Променят маршрутите на 11 автобусни линии в Пловдив
13:21 / 05.09.2025
Този е индивидът, заплашил с нож жена в казино до Пловдив
13:12 / 05.09.2025
50 нови паркоместа по бул. "Васил Априлов"
15:15 / 05.09.2025
Свършиха парите: Община Пловдив прекратява приемането на проекти ...
10:24 / 05.09.2025
Кметът внесе яснота около някои от ремонтите в Пловдив
09:56 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS