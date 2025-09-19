ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Министерството на отбраната даде зелена светлина за прехвърляне на терени за нуждите на община Пловдив
Кметът Костадин Димитров уточни, че става въпрос за два имота от двете страни на улица "Георги Странски“ ПИ 56784.529.155 и ПИ 56784.529.157, на които ще бъдат изградени детска ясла и детска градина. Поземленият имот на бул. "Освобождение“ ПИ 56784.529.61, на който в момента е изградена площадка за разходка на домашни кучета, ще бъде за озеленяване и за изграждане на нова улична мрежа.
За четвъртия имот ПИ 56784.529.167 с площ 9660 кв. м становището на МО е същият трябва да бъде предоставен за нуждите на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.
След решението на Министерство на отбраната следва Областна администрация да започне процедура за отнемане от военното ведомство правото на управление върху горецитираните имоти поради отпадналата им нужда и с оглед на провеждането на последващи действия. След окомплектоване на преписката от областния управител същата ще бъде изпратена в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което трябва да изготви проект на решение на Министерски съвет. Окончателното решение трябва да се вземе на правителствено заседание.
Междувременно Община Пловдив провежда процедура по изменение на подробния устройствен план, като цитираните по-горе имоти се отреждат за озеленяване, образование и здравеопазване, съобщи директорът на Дирекция "Общинска собственост“ Мирослава Сукарева.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 40 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Търсят кой да проектира най-прашната и кална улица в Пловдив
15:01 / 19.09.2025
Пловдивчанин: Безобразие! Кой следи това да не се случва?
12:59 / 19.09.2025
26 лева за бургер с картофки и сос в центъра на Пловдив
12:21 / 19.09.2025
24 700 нарушения за превишена скорост за 13 дни
12:50 / 19.09.2025
Зам.-областният на Пловдив получи отличие за работата си в пътнат...
11:23 / 19.09.2025
Минимум 7 часа ще се пътува с директния влак от Пловдив до Русе
11:11 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS