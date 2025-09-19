ИЗПРАТИ НОВИНА
Министерството на отбраната даде зелена светлина за прехвърляне на терени за нуждите на община Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:01
©
Положително становище за безвъзмездно прехвърляне собствеността на военни имоти с отпаднала необходимост в полза на Община Пловдив изрази министърът на отбраната Атанас Запрянов с нарочно писмо, получено днес. Това става след поредица от срещи между кмета на Пловдив Костадин Димитров и министър Запрянов. Общинският съвет на Пловдив също взе единодушно решение за придобиване на държавите терени.

Кметът Костадин Димитров уточни, че става въпрос за два имота от двете страни на улица "Георги Странски“ ПИ 56784.529.155 и ПИ 56784.529.157, на които ще бъдат изградени детска ясла и детска градина. Поземленият имот на бул. "Освобождение“ ПИ 56784.529.61, на който в момента е изградена площадка за разходка на домашни кучета, ще бъде за озеленяване и за изграждане на нова улична мрежа.

За четвъртия имот ПИ 56784.529.167 с площ 9660 кв. м становището на МО е същият трябва да бъде предоставен за нуждите на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

След решението на Министерство на отбраната следва Областна администрация да започне процедура за отнемане от военното ведомство правото на управление върху горецитираните имоти поради отпадналата им нужда и с оглед на провеждането на последващи действия. След окомплектоване на преписката от областния управител същата ще бъде изпратена в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което трябва да изготви проект на решение на Министерски съвет. Окончателното решение трябва да се вземе на правителствено заседание.

Междувременно Община Пловдив провежда процедура по изменение на подробния устройствен план, като цитираните по-горе имоти се отреждат за озеленяване, образование и здравеопазване, съобщи директорът на Дирекция "Общинска собственост“ Мирослава Сукарева.







Общината незабавно да ги отстъпи на нашите хора,да строят АПАРТАМЕНТИ!
Статистика: