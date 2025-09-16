ИЗПРАТИ НОВИНА
Международният технически панаир 2025 – сцена на актуални решения и иновации в индустрията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:24
©
От 24 до 27 септември Пловдив отново ще бъде в епицентъра на технологичните новости в индустрията. 79-ото издание на Международния технически панаир ще събере водещи компании, иноватори и визионери от целия свят. Те ще представят актуалните тенденции и иновациите в строителството, инженеринга и дизайна, в енергетиката и енергийната ефективност, в машиностроенето и дигиталните технологии в различните браншове. Изключително интересна е експозицията в Палата №6 на панаирното градче. Тя включва впечатляващ набор от технологии, материали и услуги. Те покриват целия жизнен цикъл на сградите – от проектирането и строителството, през енергийната ефективност и поддръжката, до обновяването и модернизацията.

Устойчиви домове и обществени сгради

Сред акцентите са сглобяеми конструкции от Турция – не само еднофамилни къщи, но и обществени сгради като училища, болници, трапезарии и общежития. Те се произвеждат в модерни производствени бази и включват стоманени конструкции, модулни и демонтиращи се контейнери, както и индустриални обекти. Гъвкавостта на решенията позволява бързо изграждане, висока функционалност и адаптация към различни нужди.

От север пристигат екологични дървени къщи, изработени от сертифицирана по PEFC дървесина от финландска Лапландия. Техните отличителни характеристика са висока издръжливост, енергийна ефективност и възможност за пълна персонализация. Посетителите ще видят разнообразни модели на скандинавските образци.

Строителни материали и мазилки

В Палата №6 ще бъдат представени и богата гама строителни материали – от тухли, керемиди, лепила, цимент и вар до топлоизолационни системи. Сред тях се открояват варови и глинени мазилки, подходящи както за реставрация и саниране на старо строителство, така и за нови, екологични проекти. Експозицията включва иновативни продукти от коноп, овча вълна, корк и дървесни влакна, които осигуряват здравословен микроклимат и нисък въглероден отпечатък.

Облицовки и фасадни решения

Гъвкавият естествен камък и гъвкавата керамика са сред най-интересните решения за фасади и интериор. Те са леки, устойчиви на влага и UV лъчи, лесни за монтаж и подходящи за разнообразни повърхности – от фасади и кухни до мебели. Тези материали комбинират естетика с функционалност и дълготрайност, като елиминират нуждата от тежки и скъпи подсистеми.

Алуминиеви системи и архитектурен дизайн

Ще бъдат показани и съвременни алуминиеви системи за врати, прозорци и фасади, включително огнеустойчиви решения. Те са разработени с мисъл за устойчивост, интеграция в модерната архитектура и пълна техническа подкрепа за проектанти и строители.

Енергийна ефективност и възобновяеми източници

Фотоволтаични панели с висока ефективност и индивидуални проекти за соларни централи ще демонстрират как слънчевата енергия може да се интегрира в различни типове сгради. Ще има и решения за отопление, охлаждане и управление на енергията, както и консултации за преминаване към възобновяеми източници.

Дизайн и изложбени решения

От Турция пристига и водещ производител на елементи за изграждане на изложбени щандове, с над четвърт век опит в бранша. Компанията предлага цялостни решения: концептуален дизайн и инженеринг, производство и логистика, монтаж на място. Продуктите им се отличават с високо качество на изработка, модулност и функционалност, което позволява бързо адаптиране към различни пространства и изисквания. Съчетанието от креативност и техническа прецизност превръща всеки изработен щанд в ефективен инструмент за представяне на брандове, който привлича вниманието и създава запомнящо се присъствие на всяко изложение.

Градска мобилност и техника за чистота

Италия ще бъде представена с високотехнологични решения за градска чистота и управление на отпадъците. Сред тях са компактни сметосъбирачи с различен тонаж, улични метачни машини, водомии и специализирана техника за миене на контейнери с вода под високо налягане. Многофункционалните превозни средства са проектирани за ефективна работа дори в тесни градски пространства, съчетавайки производителност, икономичност и устойчивост. Тези машини предлагат надеждност и дълъг експлоатационен живот, като отговарят на нуждите на съвременните общини и оператори на комунални услуги.

Палата №6 на Международен технически панаир 2025 е своеобразен калейдоскоп на съвременните решения за строителство, енергетика, градска среда и управление на сгради. Тук професионалисти и посетители ще намерят не само продукти, но и цялостни концепции за по-устойчиво, функционално и красиво бъдеще.


