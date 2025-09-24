ИЗПРАТИ НОВИНА
Сериозно китайско присъствие на техническия панаир в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 12:17
© Plovdiv24.bg
За първи път в Пловдив се провеждат две мащабни българо–китайски събития по време на 79-ия международен технически панаир, предаде репортер на Plovdiv24.bg. По думите на организаторите те целят да изградят трайни мостове между бизнеса, културата и институциите.

На първото изложение Balkan–China Silk Road Forum 2025 ще присъстват членове и гости от Китай. Те ще се срещнат с български компании и такива от Балканите.

Целта е да се покаже на азиатските инвеститори условията и активите на България. Страната ни предлага добри данъчни и инвестиционни условия, а амбицията е това събитие да се превърне в традиция и ежегодна среща на бизнеса от Изтока и Балканите.

Утре пък ще бъде открит икономическият форум "Пътят на коприната“ под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова. Форумът съчетава култура, дипломация и бизнес. 

"Бизнесът между две култури има нужда от подадена ръка – този форум е именно такава платформа“, казва Десислава Дончева от БККИР.

По повод десетата годишнина от Камарата Венета Георгиева подчерта, че събитието привлича компании от различни сфери – технологии, охрана, агробизнес и машиностроене.

Уточнено бе, че форумът поставя на дневен ред и реалните предизвикателства пред чуждите инвеститори. Китайски компании срещат трудности при регистрация на фирми, банкови процедури и комуникация с институциите. Това са пречки, които забавят готови проекти.

"Докато не подобрим инвестиционните политики и не работим в екип между държавата, общините и бизнеса, тези процеси ще се бавят. Сега е време да направим крачките и да имаме ползите в бизнеса“, подчертават организаторите.

Те дадоха за пример последната инвестиция в България от китайски бизнес. Това е завод за трансформатори в Севлиево.

По думите ми Индустриална зона "Тракия“ се превръща във все по-привлекателна дестинация за китайски инвеститори, особено след обявената подготовка на България за Еврозоната – сигнал, който веднага повиши интереса на китайските фирми.

Много скоро ще бъде открита нова инвестиция в сферата на автомобилната промишленост в Пловдив.

Организаторите припомниха, че България е позната на китайците с розата, но страната има много повече за предлагане – стратегическо местоположение, индустриални зони, силен износ (роза, храни, машини) и потенциал за иновации и образователен обмен.

79-ото издание на Международен технически панаир откроява направленията, в които се развива индустрията. Участват 211 компании – директни производители и търговски представители от цял свят. Те представят модерното екологично строителство, машиностроенето, енергетиката, дигиталните технологии в производството, дома и търговията, тежка техника и скоростен жп транспорт, електротехника и оборудване за текстилната промишленост

Повече можете да видите във видеото. 



