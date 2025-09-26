ЗАРЕЖДАНЕ...
|20 златни медала за иновации и технологии на 79-ия международен технически панаир в Пловдив
Проф. д-р Иван Соколов поздрави екипите на компаниите за успеха и подчерта, че техните нововъведения променят и развиват бизнеса. В началото на церемонията той връчи два почетни плакета на Международен панаир Пловдив на партньори със значим принос към 79-я технически панаир. Първият получи Десислава Дончева - председател на УС на Българо-Китайската Камара за индустриално развитие за ползотворно сътрудничество и всеотдайно партньорството при организирането на Balkan–China Silk Road Forum 2025 и Balkan–China Expo 2025. Международен панаир Пловдив удостои акад. проф. Сашо Драганов - председател на Националната асоциация за дизайн и реклама, с почетен плакет за 25-годишното успешно и ползотворно сътрудничество.
В речта си той пожела коректните партньорски отношения да продължат занапред и да се надграждат с нови идеи. По традиция акад. Драганов отличи носители на награди в традиционния конкурс за най-добър дизайн на панаирна експозиция. Изложбеният щанд на Чешката република, проектиран от инж. Гюлбеяз Хасан, бе отличен с грамота за впечатляващ дизайн. Полската агенция за инвестиции и търговия получи признание за своето експозиционно решение, изработено от Агнешка Болимовска и Гергана Шопска. Грамота бе присъдена и на екипа на Zabun Group Designer Team за проект, представящ възможности за изграждане на експозиционни структури.
След това сцената на залата "Пловдив“ се превърна в своеобразен парад на иновациите, визионерството и предприемаческия дух.
В раздел "Машиностроене“ триумфираха: Мадора ООД от Полша с мултифункционална машина за шлайфане GP 600 2Z, Тедом АД от Чехия със своя когенератор Flexi 350 и Джиатай Лазер Груп (Европа) ООД с лазерна металорежеща машина JTL C3015A-6000С.
При "Електроника, електротехника и ИТ“ златните отличия обраха впечатляващи технологии – Ай Джи Инженеринг със специализирана GPS система за автопаркове, Електрохолд продажби с дигиталната платформа "Energoto.bg“, Смарт Енерджи Груп със смарт тракер с изкуствен интелект, Солар Клийн България за дрон за почистване на фасади и соларни панели, Централна енергоремонтна база с токова клема за високоволтови мрежи, ВиВиТи Инженеринг с хибридния соларен инвертор ZCS Azzuro и Мегалукс с цяла гама модерни осветителни тела.
Разделът "Транспорт и автосервизно оборудване“ впечатли с екологичните превозни средства. Симекс от Чехия грабна златен медал с локомотив DualShunter 2000, Булaвто България и Piaggio – с електрическия камион Porter NPЕ, Фючър Тръкс и китайската Foton – с електрически ван, Би Ем Лизинг Трейд и швейцарската Bucher Municipal – с електрическа вакуумна метачна машина CityCat VR50i, а Автокам България и JAC Motors – с електрически пикап JACK T9 EV.
В раздел "Енергетика и екология“ златен медал заслужи Фоми Холдинг за фасадни и интериорни панели от гъвкава еко глина. За златните медалисти в раздела "Строителство“ журито определи: Артикхаус с масивни дървени къщи от полярен бор, Мещера-2 със система за екологични домове "ЦАР и ГРАД“, Фиртех България за пневматично-рамкови съоръжения и Ъндърграунд Констракшън за универсално укритие за защита на населението.
С грамоти за иновативни изделия на 79-я технически панаир бяха отличени: Топъл под ЕООД за инфраред подови отоплителни системи, Горене България и Ъндърграунд Констракшън – за телевизора Hisense 116 UXQ RGB mini LED, д-р Тодорка Лепкова – за ЕкоГард "Зелена Тамара“, а доц. д-р Красимир Коев – за апарат за ултравиолетово лечение за крос-линкинг.
Отличията връчиха областният управител проф. Христина Янчева, заместник-кмета на Пловдив Ангел Славов и инж. Евгени Симеонов, който като председател на журито сподели, че отличените иновации са на световно ниво. По думите му носителите на златни медали от 79-я технически панаир могат да се гордеят с престижния приз.
Финалът на вечерта събра всички отличени на сцената за обща снимка – символ на постиженията и бъдещето, което тези иновации обещават.
МВР-Пловдив влиза в 12 населени места
11:45 / 26.09.2025
Почина шофьорът от снощната катастрофа в Пловдив
11:02 / 26.09.2025
Сериозно е положението на шофьора на БМВ-то след снощния сблъсък ...
09:58 / 26.09.2025
Евгени Минчев с интересно начинание в Пловдив, припомня ни години...
08:29 / 26.09.2025
Спират движението на автомобили по някои улици в Пловдив
06:45 / 26.09.2025
Променят маршрути на автобуси в Пловдив
06:30 / 26.09.2025
