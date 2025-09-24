ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив откриха Международния технически панаир 2025
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:56
В Пловдив откриха Международния технически панаир 2025, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Церемонията се състои днес пред Палата №3 от 11:30 часа. За тържественото откриване бяха поканени представители на държавната и местната власт, дипломати, изложители, партньорски организации и браншови асоциации.

79-ото издание на Международен технически панаир откроява направленията, в които се развива индустрията. Участват 211 компании – директни производители и търговски представители от цял свят. Те представят модерното екологично строителство, машиностроенето, енергетиката, дигиталните технологии в производството, дома и търговията, тежка техника и скоростен жп транспорт, електротехника и оборудване за текстилната промишленост

Актуалните тенденции и иновации са отличителни характеристики на Техническия панаир и си струва да се видят, защото променят индустриалните браншове. 79-ото издание впечатлява с иновациите на български фирми. Родният бизнес все повече залага на собствени рационализации и нововъведения. Сред претендентите за златни медали с диплом са машини, технологии, дигитални разработки за контрол и управление на различни процеси.

Иновациите във всички категории са подчинени на стремежа към икономия на ресурси, екологична безопасност и сигурност в извънредни ситуации. До момента са постъпили над 32 заявки, а носителите на престижния приз ще станат известни на специална тържествена церемония. Тя ще се проведе на 25 септември в зала "Пловдив" на Конгресния център в Пловдивския панаир.



