"Местни данъци и такси": Изтича времето за втората вноска, после има лихви!

© Наближава 31.10.2025 г, когато изтича срокът за заплащане на втората вноска от задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2025 г., съобщават от общинската дирекция "Местни данъци и такси".



От там напомнят, че сроковете за плащане на задълженията на гражданите за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2025 г. са, както следва:



Първа вноска - до 30.06.2025 г.



Втора вноска - до 31.10.2025 г.



Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.