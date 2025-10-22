ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Местни данъци и такси": Изтича времето за втората вноска, после има лихви!
От там напомнят, че сроковете за плащане на задълженията на гражданите за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2025 г. са, както следва:
Първа вноска - до 30.06.2025 г.
Втора вноска - до 31.10.2025 г.
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 66
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Дрон засне най-дълго ремонтираната улица в Пловдив
08:50 / 22.10.2025
Безумие на Сточна гара в Пловдив. Читател: Трябват санкции незаба...
20:47 / 21.10.2025
Парад на професиите започна в Пловдив
17:29 / 21.10.2025
В "Западен" ловят псевдохудожници, драскащи по спирки
08:42 / 22.10.2025
Загробват птици край Пловдив
15:40 / 21.10.2025
Силен тътен над Пловдив!
15:20 / 21.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS