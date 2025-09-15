ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мариан Бачeв към бъдещи творци в Пловдив: AI дава възможности, но не дава вдъхновение
Бачев изтъкна, че никога преди не е идвал в тази гимназия, но сега, в навечерието на този юбилей разбира защо е толкова специално това място.
"Защото тук се вършат нещата, които за нас актьорите са от изключителна важност ние да се чувстваме комфортно на сцената. Без вашият талант и всеотдайност това не би било възможно", каза Бачев.
Като актьор той даде и още един важен съвет на бъдещите актьори и творци.
"С навлизането на изкуствения интелект вие ще се възползване от това преимущество на 21 век, но мисля че изкуственият интелект дава възможности, но няма да ви дава вдъхновения. Талантът ви е този, който ще надгражда изкуствения интелект, за да може един ден вашето изкуство да бъде уникално, а не унифицирано като на всички други. В училището имате много приложни дейности и когато работите по проектите никога не си казвайте, че може и така. Винаги казвайте така не може", посочи още Мариан Бачев.
Министърът на културата Мариан Бачев пожела творческо вдъхновение на учениците от единствената по рода си у нас Национална гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив (НГСЕИ) за първия учебен ден. Гимназията празнува 50-годишен юбилей тази година.
След това той отиде в училище за таланти в Пловдив - Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков", което също празнува, но 80-годишен юбилей.
