Майка на пребит погрешка младеж: Една година нищо! Къде са прокуратурата и МВР?

© Маскирани фенове на Ботев Пловдив пребиха по погрешка момче. Тази новина Plovdiv24.bg публикува точно преди една година - на 30 октомври 2024-та, а самият побой е станал около 22:00 часа предната вечер.



Днес, една година по-късно, майката на пребитото момче се свърза с редакцията ни, за да съобщи, че всъщност няма никакво развитие около криминалния случай. Даваме думата на огорчената жена сега:



"Една година след жестокия побой над 21-годишен младеж в Пловдив – все още няма справедливост.



На 29 октомври 2024 г. в централната част на град Пловдив 21-годишният ми син беше жестоко пребит по погрешка от група маскирани лица. Инцидентът бе широко отразен от медиите в първите дни след случилото се.



Днес, една година по-късно, няма нито един обвиняем, няма внесен обвинителен акт, няма развитие по делото. Въпреки че бяха задържани двама заподозрени, разследването, изглежда, е спряло без ясно обяснение към пострадалия и семейството му.



Семейството ни не търси отмъщение, а истина и справедливост. Не може млад човек да бъде нападнат и пребит посред нощ, а след една година държавата да мълчи.



Липсата на резултати и информация поражда усещане за безнаказаност и недоверие в институциите, които би трябвало да защитават гражданите.



Настояваме компетентните органи – Районна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив, да дадат публична информация за хода на разследването и да предприемат необходимите действия за изясняване на случая.



Изразяваме своята вяра, че обществото и медиите няма да позволят този случай да бъде забравен. Справедливостта не трябва да има срок".