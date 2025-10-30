ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Майка на пребит погрешка младеж: Една година нищо! Къде са прокуратурата и МВР?
Днес, една година по-късно, майката на пребитото момче се свърза с редакцията ни, за да съобщи, че всъщност няма никакво развитие около криминалния случай. Даваме думата на огорчената жена сега:
"Една година след жестокия побой над 21-годишен младеж в Пловдив – все още няма справедливост.
На 29 октомври 2024 г. в централната част на град Пловдив 21-годишният ми син беше жестоко пребит по погрешка от група маскирани лица. Инцидентът бе широко отразен от медиите в първите дни след случилото се.
Днес, една година по-късно, няма нито един обвиняем, няма внесен обвинителен акт, няма развитие по делото. Въпреки че бяха задържани двама заподозрени, разследването, изглежда, е спряло без ясно обяснение към пострадалия и семейството му.
Семейството ни не търси отмъщение, а истина и справедливост. Не може млад човек да бъде нападнат и пребит посред нощ, а след една година държавата да мълчи.
Липсата на резултати и информация поражда усещане за безнаказаност и недоверие в институциите, които би трябвало да защитават гражданите.
Настояваме компетентните органи – Районна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив, да дадат публична информация за хода на разследването и да предприемат необходимите действия за изясняване на случая.
Изразяваме своята вяра, че обществото и медиите няма да позволят този случай да бъде забравен. Справедливостта не трябва да има срок".
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 28 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор: Това не е нормално!
08:46 / 30.10.2025
Любовно послание блесна на Коматевския възел
19:54 / 29.10.2025
Частен интерес вместо обществен? КОЦ-Пловдив потвърди липсата на ...
19:29 / 29.10.2025
Томислав Дончев от Пловдив: Това е само началото
17:27 / 29.10.2025
Откриха китайския завод край Пловдив
16:50 / 29.10.2025
Свидетелка: От цялата котка течеше кръв, а мъжът я тъпчеше с крак...
17:08 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS