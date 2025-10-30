ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Майка на пребит погрешка младеж: Една година нищо! Къде са прокуратурата и МВР?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:03Коментари (1)879
©
Маскирани фенове на Ботев Пловдив пребиха по погрешка момче. Тази новина Plovdiv24.bg публикува точно преди една година - на 30 октомври 2024-та, а самият побой е станал около 22:00 часа предната вечер.

Днес, една година по-късно, майката на пребитото момче се свърза с редакцията ни, за да съобщи, че всъщност няма никакво развитие около криминалния случай. Даваме думата на огорчената жена сега:

"Една година след жестокия побой над 21-годишен младеж в Пловдив – все още няма справедливост.

На 29 октомври 2024 г. в централната част на град Пловдив 21-годишният ми син беше жестоко пребит по погрешка от група маскирани лица. Инцидентът бе широко отразен от медиите в първите дни след случилото се.

Днес, една година по-късно, няма нито един обвиняем, няма внесен обвинителен акт, няма развитие по делото. Въпреки че бяха задържани двама заподозрени, разследването, изглежда, е спряло без ясно обяснение към пострадалия и семейството му.

Семейството ни не търси отмъщение, а истина и справедливост. Не може млад човек да бъде нападнат и пребит посред нощ, а след една година държавата да мълчи.

Липсата на резултати и информация поражда усещане за безнаказаност и недоверие в институциите, които би трябвало да защитават гражданите.

Настояваме компетентните органи – Районна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив, да дадат публична информация за хода на разследването и да предприемат необходимите действия за изясняване на случая.

Изразяваме своята вяра, че обществото и медиите няма да позволят този случай да бъде забравен. Справедливостта не трябва да има срок".







Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Съдебната система е твърде заета в момента да си вдига заплатите! Не й досаждайте!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор: Това не е нормално!
08:46 / 30.10.2025
Любовно послание блесна на Коматевския възел
19:54 / 29.10.2025
Частен интерес вместо обществен? КОЦ-Пловдив потвърди липсата на ...
19:29 / 29.10.2025
Томислав Дончев от Пловдив: Това е само началото
17:27 / 29.10.2025
Откриха китайския завод край Пловдив
16:50 / 29.10.2025
Свидетелка: От цялата котка течеше кръв, а мъжът я тъпчеше с крак...
17:08 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
22:31 / 28.10.2025
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Маскирани фенове на Ботев Пловдив пребиха по погрешка момче
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: