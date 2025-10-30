Прокуратурата в Пловдив отговори за маскираните фенове на Ботев, пребили младеж

© Plovdiv24.bg Непълнолетните момчета, който по погрешна пребиха друг млад мъж преди година, са сключили споразумение с Районна прокуратура Пловдив.



След запитване на Plovdiv24.bg от държавната институци отговориха следното:



"По повод на нанесен побой, съпроводен с причиняване на лека телесна повреда на Д.М. на 29.10.2024 г., в Районна прокуратура-Пловдив е било образувано досъдебно производство.



По него на 04.11.2024 г. в качеството на обвиняеми са били привлечени двама непълнолетни.



След приключване на разследването на 15.07.2025 г. с постановление на Районна прокуратура-Пловдив двамата обвиняеми са били предадени на съд.



На 09.05.2025 г. Районен съд Пловдив е одобрил споразумение, с което е признал двамата обвиняеми за виновни и ги е освободил от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от Наказателния кодекс, като им е наложил административно наказание предвид възрастта им.