Прокуратурата в Пловдив отговори за маскираните фенове на Ботев, пребили младеж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:29
© Plovdiv24.bg
Непълнолетните момчета, който по погрешна пребиха друг млад мъж преди година, са сключили споразумение с Районна прокуратура Пловдив.

След запитване на Plovdiv24.bg от държавната институци отговориха следното:

"По повод на нанесен побой, съпроводен с причиняване на лека телесна повреда на Д.М. на 29.10.2024 г., в Районна прокуратура-Пловдив е било образувано досъдебно производство.

По него на 04.11.2024 г. в качеството на обвиняеми са били привлечени двама непълнолетни.

След приключване на разследването на 15.07.2025 г. с постановление на Районна прокуратура-Пловдив двамата обвиняеми са били предадени на съд.

На 09.05.2025 г. Районен съд Пловдив е одобрил споразумение, с което е признал двамата обвиняеми за виновни и ги е освободил от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от Наказателния кодекс, като им е наложил административно наказание предвид възрастта им.


30.10.2025 Майка на пребит погрешка младеж: Една година нищо! Къде са прокуратурата и МВР?
МВР?
07.11.2024 Има арестувани за зверския побой в Пловдив
30.10.2024 Маскирани фенове на Ботев Пловдив пребиха по погрешка момче






Проектант за бъдещото застрояване на "Филипово": Постигаме 29,5% ...
17:11 / 30.10.2025
Катастрофа между кола и ТИР на един от входовете на Пловдив
16:06 / 30.10.2025
Хуманоиден робот влезе в детска градина в Пловдив
15:12 / 30.10.2025
Хванаха крадците от "Капана"
14:50 / 30.10.2025
Разпитват свидетели, за да разгадаят имотната измама с 3 апартаме...
14:58 / 30.10.2025
Безпрецедентна среща при кмета на Пловдив
13:50 / 30.10.2025

Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
22:31 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Маскирани фенове на Ботев Пловдив пребиха по погрешка момче
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
