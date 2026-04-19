В Пловдив днес, 19 април, е в сила т.нар. "сух режим“ във връзка с провеждането на предсрочните парламентарни избори. Мярката е въведена със заповеди на районните кметове и цели да гарантира спокойното протичане на изборния ден, обществения ред и нормалната работа на секционните избирателни комисии.

Още в ранните часове на деня големи магазини и търговски вериги в Пловдив осъмнаха със запечатани стелажи и ограничен достъп до секторите за алкохол. В редица супермаркети рафтовете с бира, вино и спиртни напитки бяха обезопасени с ленти, прегради или предупредителни табели, информиращи клиентите за временната забрана, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Съгласно разпорежданията, от 06:00 часа сутринта до 20:00 часа тази вечер се забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки на обществени места на територията на града. Ограничението важи за магазини, павилиони, търговски обекти, паркове, улици, площади и всички други обществени пространства, където консумацията на алкохол би могла да доведе до нарушаване на реда.

Какво включва забраната

Временните мерки обхващат: продажбата на алкохол в търговската мрежа;

употребата на алкохол на открити обществени места; сервирането на алкохол извън позволените изключения и всякакви действия, които могат да създадат напрежение около изборните секции.

Местната власт уточнява, че целта не е да се затрудняват гражданите, а да се предотвратят инциденти, нарушения на обществения ред и опити за влияние върху избирателите в изборния ден.

Има ли изключения

Изключение от забраната се допуска единствено за предварително планирани семейни тържества, които се провеждат в заведения за хранене и развлечения. Това включва събития като: сватби; кръщенета; юбилеи и други предварително резервирани частни празненства.

За тези случаи собствениците и управителите на заведения следва да разполагат с доказателства за направени предварителни резервации и организирани събития.

На какво основание се въвежда "сух режим“

Според разпоредбите на Изборния кодекс местните власти имат право да налагат временни ограничения върху продажбата на алкохол в деня на изборите, когато това е необходимо за осигуряване на честен, спокоен и законосъобразен изборен процес.

Подобни мерки често се прилагат в различни населени места в страната при провеждане на избори, особено в по-големи градове с интензивен обществен живот.

Санкции при нарушения

При установени нарушения на въведената забрана ще бъдат налагани административни санкции съгласно действащото законодателство. Те могат да засегнат както физически лица, така и търговци или обекти, които не спазват разпорежданията.

Апел към гражданите

От местната власт призовават жителите и гостите на Пловдив да проявят разбиране, да спазват временните ограничения и да съдействат за нормалното протичане на изборния ден. Очакванията са след приключване на изборния процес и края на забраната в 20:00 часа режимът да бъде отменен.

Властите напомнят, че спокойната обстановка и спазването на реда са важна част от демократичния процес и гаранция за свободното упражняване правото на глас.