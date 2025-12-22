ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР Пловдив: Бъдете внимателни, ако има силен вятър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:09
Към мерките, които пловдивската полиция предприема за гарантиране на спокойното протичане на празниците, е и засиленият контрол над продажбата и използването на пиротехнически изделия. С оглед осигуряване на обществения ред и недопускане на инциденти са извършени и ще продължат проверките на лицензираните търговски обекти, които следва да работят при спазване изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.

Полицейските служители ще следят и за недопускане на нерегламентирана продажба на места без разрешение, като за констатираните нарушения ще се взема съответното отношение по административен ред.

Припомняме, че фирмите и търговците, които съхраняват и се занимават с продажба на увеселителни пиротехнически изделия, трябва да имат надлежно издадено разрешение от МВР. Необходимо е да разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини.

Ето и някои основни препоръки, които експертите от ОД МВР Пловдив дават за избягване на инциденти:            

- Не използвайте видимо повредени пиротехнически изделия или такива с изтекъл срок на годност.            

- Не нарушавайте целостта на изделията, не правете опити за тяхното разделяне или съединяване.            

- Не предоставяйте пиротехнически изделия на деца по никакъв повод, а при употреба спазвайте указаните задължителни безопасни отстояния от други хора.     

- Не използвайте фойерверките на закрито или в стъклени или метални контейнери.            

- Задържането в ръка на възпламенени бомбички, пиратки и фойерверки или в близост до лицето и косата могат да предизвикат локални изгаряния и травми, натискането им с крак също може да бъде опасно.            

- Не използвайте самоделно направени фойерверки.            

- Ако при употреба пиротехническото изделие не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 15 минути, след което го залейте с вода.         

- Погрижете се пиротехническото изделие да е поставено върху твърда, равна повърхност.            

- Бъдете внимателни, ако има силен вятър.            

- Не пушете, докато пренасяте пиротехническите изделия.            

- Никога не насочвайте и не хвърляйте фойерверките към хора или животни.   

- Четете и спазвайте инструкциите за употреба, изписани върху пиротехническото изделие.            

- Не се препоръчва употребата на алкохол, когато използвате пиротехнически изделия.


