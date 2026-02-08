Линия номер 5, която обслужва жителите на Строево и Труд, ще се движи до Пловдив

© Plovdiv24.bg Линия номер 5, която обслужва жителите на селата Строево и Труд, ще се движи до Пловдив от утре, 9 февруари, когато се възобновяват присъствените учебни занятия в училищата от Пловдив и областта. Това заяви собственикът на фирмата-превозвач Петко Ангелов.



До напрежение се стигна в петък, когато стана ясно, че от Община Марица смятат да пуснат временна мярка за нов превозвач. Информацията предизвика сериозна реакция от жителите на Строево, които събраха подписка в защита на линия номер 5.



Към момента временната мярка не е пусната.