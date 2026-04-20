За първи път в българското Народно събрание няма да има представители на традиционната левица. Социалистите претърпяха тежък крах на предсрочните парламентарни избори тази неделя. Поражението вероятно ще има оздравителен ефект, ще даде време за анализ и преосмисляне на посланията и повод за мобилизация, коментират за Plovdiv24.bg политолози.

В такъв контекст е коментарът на градския лидер на БСП - Пловдив инж. Калин Милчев, който признава, че приема лично тежкия момент.

"Днес в парламента няма представена левица. Няма кой ясно и последователно да защитава хората на труда. Това не е просто политически резултат – това е дефицит за обществото. Благодаря на всички, които бяха до нас. На хората, които не се отказаха и не се предадоха" - написа Милчев в профила си.

БСП има своето място в парламента, убеден е той. Декларира, че борбата продължава, защото вярва, че хората, които работят и създават, заслжават силен глас.

"В тази кампания в Пловдив вложихме много – време, енергия, вяра. Срещнахме се с десетки хора, чухме техните проблеми и надежди. И знам, че тази битка има смисъл. Аз също няма да се откажа" - казва пловдивският лидер.

Временните резултати

Централната избирателна комисия публикува данни при обработени 96,41% от секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии.

Според обявената информация формацията "Прогресивна България", начело на която е Румен Радев, води с 44,732% от гласовете.

В парламента влизат още няколко политически сили.

Вече и като че ли второто място е решено. ГЕРБ–СДС получава 13,417% или 416 970 гласа "Продължаваме промяната – Демократична България" е с 12,871% или 399 991.

ДПС са четвърти с 6,668%, а "Възраждане" пети с 4,307%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 3,248%, "Величие" с 3,123%, "БСП – Обединена левица" с 2,977% и "Сияние" с 2,927% от гласовете.

Окончателните резултати се очакват след пълното обработване на всички избирателни протоколи.