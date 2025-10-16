ЗАРЕЖДАНЕ...
|Легендарните The Cure, Gorillaz и Moby идват в Пловдив
Сред първите потвърдени хедлайнери са легендарните The Cure, култовите Gorillaz и емблематичният Moby, а организаторите обещават още десетки световни и български артисти, които предстои да бъдат обявени.
Билетите за PhillGood Festival ще бъдат пуснати в продажба в понеделник, 20 октомври, от 11:00 ч..
Феновете ще могат да избират между еднодневен билет – 120 лв. и тридневен билет – 240 лв.
Организаторите споделят, че PhillGood Festival ще се отличава с "ново звучене, еклектична същност и душа“, обединявайки различни жанрове и култури в една тридневна музикална експлозия.
Пловдив отново ще се превърне в сцена на световната музика – с енергия, вдъхновение и незабравими емоции.
Името PhillGood е игра на думи, която съчетава feel good ("чувствай се добре“) с Phill — препратка към Пловдив (на английски често изписван като Philippopolis). То символизира духа на града и усещането за свобода, позитивна енергия и споделена музика.
Фестивалът ще обедини разнообразни стилове и поколения – от алтернативен рок и електронна музика до поп и инди сцена.
