Легендарните The Cure, Gorillaz и Moby идват в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:19
©
Екипът на Fest Team обяви с голямо вълнение новото си музикално събитие — PhillGood Festival, който ще се проведе на 17, 18 и 19 юли на Гребната база в Пловдив. Събитието обещава да се превърне в едно от най-ярките музикални преживявания на следващото лято.

Сред първите потвърдени хедлайнери са легендарните The Cure, култовите Gorillaz и емблематичният Moby, а организаторите обещават още десетки световни и български артисти, които предстои да бъдат обявени.

Билетите за PhillGood Festival ще бъдат пуснати в продажба в понеделник, 20 октомври, от 11:00 ч..

Феновете ще могат да избират между еднодневен билет – 120 лв. и тридневен билет – 240 лв.

Организаторите споделят, че PhillGood Festival ще се отличава с "ново звучене, еклектична същност и душа“, обединявайки различни жанрове и култури в една тридневна музикална експлозия.

Пловдив отново ще се превърне в сцена на световната музика – с енергия, вдъхновение и незабравими емоции.

Името PhillGood е игра на думи, която съчетава feel good ("чувствай се добре“) с Phill — препратка към Пловдив (на английски често изписван като Philippopolis). То символизира духа на града и усещането за свобода, позитивна енергия и споделена музика.

Фестивалът ще обедини разнообразни стилове и поколения – от алтернативен рок и електронна музика до поп и инди сцена.







Статистика: