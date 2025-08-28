ИЗПРАТИ НОВИНА
Lamborghini блокира "Капана", собственикът му пие чай
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:01
© Plovdiv24.bg
Червено "Ламбо“ безпардонно затрудни движението по ул. "Железарска" в квартал "Капана", сигнализират редовни читатели на Plovdiv24.bg. 

"Точно в завоя, като истински монумент на самочувствието, е спряло червен Lamborghini с регистрация "РВ 7777 КЕ“. Не на паркинг, не в синя зона, а директно там, където нормално би било абсурд да оставиш автомобил. Колите се промушват на сантиметри, за да не ожулят бронята на спортната играчка", казва читателят.

По думите му собственикът на колата се е настанил в близкото наргиле заведение, поръчал си е чай и явно с удоволствие наблюдава как "скромното“ му возило се превръща в център на внимание. 

"Ако на мястото на "Ламбото“ беше старата "Корса“ на чичо Гошо от квартала, колко минути щеше да минат, преди репатракът да я отнесе? Вероятно дори 50-левовата глоба вече щеше да е прилежно залепена на стъклото".

Читателят е възмутен, че за пореден път законът е просто фон, върху който се демонстрират привилегии.


Последния път когато го видях, му бяха лепнали глоба на стъклото от общинската и пак на същото место. Просто показва, че глобата не го плаши, а е такса за паркиране. Все пак караме кола за 300 000 и повече. И се радва човека на сиерджиите, които се снимат с колата за фейса. Защото толкова им е капацитета на горките зомбита.
Петлешков ! А парите за колата са от данъците на пловдивчани във вид на охрана от трафик сот
Мазен турчин или помак. Кой ще пие чай иначе :)
След тази статия , виждам още един зам кмет вън от чадъра. Скандално и жалко управление на града. Параспусрска работа.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

