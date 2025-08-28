Lamborghini блокира "Капана", собственикът му пие чай

© Plovdiv24.bg Червено "Ламбо“ безпардонно затрудни движението по ул. "Железарска" в квартал "Капана", сигнализират редовни читатели на Plovdiv24.bg.



"Точно в завоя, като истински монумент на самочувствието, е спряло червен Lamborghini с регистрация "РВ 7777 КЕ“. Не на паркинг, не в синя зона, а директно там, където нормално би било абсурд да оставиш автомобил. Колите се промушват на сантиметри, за да не ожулят бронята на спортната играчка", казва читателят.



По думите му собственикът на колата се е настанил в близкото наргиле заведение, поръчал си е чай и явно с удоволствие наблюдава как "скромното“ му возило се превръща в център на внимание.



"Ако на мястото на "Ламбото“ беше старата "Корса“ на чичо Гошо от квартала, колко минути щеше да минат, преди репатракът да я отнесе? Вероятно дори 50-левовата глоба вече щеше да е прилежно залепена на стъклото".



Читателят е възмутен, че за пореден път законът е просто фон, върху който се демонстрират привилегии.