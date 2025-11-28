ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Костадин Димитров с коментар за трагедията в Пловдив и ремонта на ключовия участък.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:16 / 28.11.2025Коментари (1)2958
©
След тежката катастрофа край Пловдив, в която загина цяло семейство, въпросът за безопасността на мантинелите на Oколовръстния път отново излезе на преден план. Пред "Лице в лице" кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира както трагедията, така и започналия вече ремонт на ключовия участък. 

Кметът започна с изказване на съболезнования към близките и подчерта, че е направил бързи консултации с всички компетентни институции:"Факт е, че Околовръстния път се изчерпва от своите габарити.“

"Първо – съболезнования към близките на семейството за голяма трагедия. Аз влязох в детайл и се консултирах с всички, които имат отношение – с директора на регионалното полицейско управление, с шефа на КАТ, с директора на Агенция "Пътна инфраструктура“, дори и с министъра на регионалното развитие.“

Относно мантинелите той заяви, че компетентните органи трябва да вземат решение относно премахването им.

Кметът подчерта, че работата по разширението на пътя вече е започнала "Имаме от преди около 10 дена разрешение за строеж и участъкът, първият лот на околовръстния път от Скобелева майка до Асеновградско, вече се изгражда.“

Опасни ли са мантинелите? Статистиката – според Димитров – е противоречива. По повод критиките към липсата на възможност за маневра при авария, кметът заяви: "Исках ясна статистика – преди поставянето на мантинелите и след поставянето на мантинелите – колко пътнотранспортни произшествия има. Факт е, че те са с почти еднакъв брой, но жертвите...имаше една катастрофа през 2021 година, която също беше с много жертви, цяло семейство. И тази катастрофа правят така, че броят починали да е двоен – от 4 на 8 човека. С мантинели.“

Според него мненията на експертите са силно разнопосочни:

"Някои предлагат да има участъци за престой на автомобил. Други казват, че ако няма мантинели, имаме южен обходен колектор, който понякога се пълни с вода. Трети – че ще се разположат сергии. Четвърти казват, че мантинелата осигурява безопасността.“

Но основният принцип за него е един. "Ще подкрепя всяко решение на Агенция "Пътна инфраструктура“ и ще помагаме това да стане по-безопасно, но нека те вземат професионалните мнения. Работим много близо с държавата – няма да теглим заем“. Кметът коментира и забавянето на държавния бюджет:

"Проблем е дотолкова, доколкото ние в последната година имаме една прекрасна комуникация с правителството… Ако не беше това взаимодействие, щяхме да сме принудени да теглим заем. Сега не се налага.“

По първоначални данни: 24-годишен мъж с камион е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил с 4-членно семейство

По думите му благодарение на финансирането по Приложение 3 вече се работи по цели четири входно–изходни артерии. Той изброи:

Голямоконарско шосе, Рогошко шосе, Брезовско шосе, забавено 4 години заради археология, Кукленско шосе, което вече е готово.

"Всеки един стопанин всяка година си купува по нещо за Коледа… Така и ние от две години се опитваме да надградим. Миналата година получихме добра оценка от международно издание, че Пловдив е една от най-добрите дестинации за посещение по време на Коледните празници.“ Димитров обеща по-богата програма от миналата година. "В понеделник в 6 часа пускаме светлините на Коледната елха. Имаме прекрасен Коледен пазар, базар Капана прави 10 години… На двете локации ще имаме богата културна програма.“


Още по темата: общо новини по темата: 27
28.11.2025 Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дума
28.11.2025 Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
28.11.2025 Прокурор: Справката с нарушения на шофьора, убил трима на Околовръстното, е дълга 4 страници
28.11.2025 Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
28.11.2025 С белезници доведоха младежа, причинил катастрофата с трима загинали на Околовръстното на Пловдив
28.11.2025 В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофата с три
жертви
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Какво коментира ?! - петнайсет минути бла бла за коледната украса и колко добре работил с властта в София ! Нито дума конкретно за Околовръстното ! Пълен помияр !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Описаха Пловдив като рая на земята, всичко е цветя и рози
17:07 / 28.11.2025
Продават остатъци от легендарна консервна фабрика край Пловдив
17:19 / 28.11.2025
Млада интелигентна дама бе унижена в градски автобус в Пловдив
16:48 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дум...
15:41 / 28.11.2025
Моцарт от Главната: Хората им даваха банкноти от 100 лева, извърш...
14:25 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затв...
14:19 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Бюджет 2025
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: