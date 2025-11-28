Костадин Димитров с коментар за трагедията в Пловдив и ремонта на ключовия участък.

© След тежката катастрофа край Пловдив, в която загина цяло семейство, въпросът за безопасността на мантинелите на Oколовръстния път отново излезе на преден план. Пред "Лице в лице" кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира както трагедията, така и започналия вече ремонт на ключовия участък.



Кметът започна с изказване на съболезнования към близките и подчерта, че е направил бързи консултации с всички компетентни институции:"Факт е, че Околовръстния път се изчерпва от своите габарити.“



"Първо – съболезнования към близките на семейството за голяма трагедия. Аз влязох в детайл и се консултирах с всички, които имат отношение – с директора на регионалното полицейско управление, с шефа на КАТ, с директора на Агенция "Пътна инфраструктура“, дори и с министъра на регионалното развитие.“



Относно мантинелите той заяви, че компетентните органи трябва да вземат решение относно премахването им.



Кметът подчерта, че работата по разширението на пътя вече е започнала "Имаме от преди около 10 дена разрешение за строеж и участъкът, първият лот на околовръстния път от Скобелева майка до Асеновградско, вече се изгражда.“



Опасни ли са мантинелите? Статистиката – според Димитров – е противоречива. По повод критиките към липсата на възможност за маневра при авария, кметът заяви: "Исках ясна статистика – преди поставянето на мантинелите и след поставянето на мантинелите – колко пътнотранспортни произшествия има. Факт е, че те са с почти еднакъв брой, но жертвите...имаше една катастрофа през 2021 година, която също беше с много жертви, цяло семейство. И тази катастрофа правят така, че броят починали да е двоен – от 4 на 8 човека. С мантинели.“



Според него мненията на експертите са силно разнопосочни:



"Някои предлагат да има участъци за престой на автомобил. Други казват, че ако няма мантинели, имаме южен обходен колектор, който понякога се пълни с вода. Трети – че ще се разположат сергии. Четвърти казват, че мантинелата осигурява безопасността.“



Но основният принцип за него е един. "Ще подкрепя всяко решение на Агенция "Пътна инфраструктура“ и ще помагаме това да стане по-безопасно, но нека те вземат професионалните мнения. Работим много близо с държавата – няма да теглим заем“. Кметът коментира и забавянето на държавния бюджет:



"Проблем е дотолкова, доколкото ние в последната година имаме една прекрасна комуникация с правителството… Ако не беше това взаимодействие, щяхме да сме принудени да теглим заем. Сега не се налага.“



По първоначални данни: 24-годишен мъж с камион е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил с 4-членно семейство



По думите му благодарение на финансирането по Приложение 3 вече се работи по цели четири входно–изходни артерии. Той изброи:



Голямоконарско шосе, Рогошко шосе, Брезовско шосе, забавено 4 години заради археология, Кукленско шосе, което вече е готово.



"Всеки един стопанин всяка година си купува по нещо за Коледа… Така и ние от две години се опитваме да надградим. Миналата година получихме добра оценка от международно издание, че Пловдив е една от най-добрите дестинации за посещение по време на Коледните празници.“ Димитров обеща по-богата програма от миналата година. "В понеделник в 6 часа пускаме светлините на Коледната елха. Имаме прекрасен Коледен пазар, базар Капана прави 10 години… На двете локации ще имаме богата културна програма.“