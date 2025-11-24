Обещаха Пловдив да има околовръстно, подобно на софийското

© Илюстративна снимка Трябва на всички да им стане ясно, че това, което ще се прави по Околовръстното, не е просто удвояване. Това е един мащабен проект, който можем да го сравним с обхода на София и който ще бъде с една лента по-малко. Това каза в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио Фокус" кметът на Пловдив Костадин Димитров.



"Това са всички локали, това са всички съоръжения, които ще позволят безпроблемно преминаване на кръговите кръстовища със съседните населени места", каза кметът.



Димитров добави, че от Асеновград до "Скобелева майка" Пловдив вече имаме разрешение за строеж от Министерството на регионалното развитие, съответно и АПИ.



"С министъра на регионалното развитие, заедно с директора на АПИ имахме възможността да се срещнем и вече разрешението трябва да е публикувано в "Държавен вестник". В най-скоро време фирмата-изпълнител трябва да започне работа. Доколкото съм говорил с нея, тя е в пълна готовност да започне със силни темпове. Така че този участък го очакваме в най-скоро време да се случи", поясни кметът на Пловдив.



Върви и проектирането на останалата част от Околовръстното. Това е участъкът от АМ "Тракия" до кръговото на "Пазарджишко шосе". По линеен график проектирането трябва да е готово в началото на следващата година. Тогава трябва съответно трябва да се пусне обществената поръчка. След като имаме и цената, на която ще се търгува, трябва в рамките на годината да бъде избран изпълнител.



"Дано да се случат по-бързо процедурите в Агенция "Пътна инфраструктура". Ще се работи по участъците, които са с големи мостови съоръжения на всяко населено място, където имаме пресичане на Околовръстния път. Това не е просто едно удвояване, това е мащабно съоръжение, което пловдивчани чакат дълго време, може би над 30 години. И аз се радвам, че именно сега започваме реалната дейност по неговото изграждане, в рамките на тази година, надявам се. Дори съм сигурен", поясни още Костадин Димитров.



Димитров каза още, че са били изчистени много проблеми. Всеки месец са имали срещи с АПИ, като повечето са били на място, в град Пловдив. била е важна и намесата на специалисти от различните министерства. Съответно е имало и във връзка с отчуждаването на имотите със собствениците. Общината е направила всичко възможно да не си говорят с писма, а вербално да се срещнат и да уточняват процеса.



"Това даде възможност да имаме този сравнително бърз резултат, след като 20 години го чакахме. Сега вече имаме възможност да продължаваме строителството на тази изключително важна артерия за извеждането на трафика извън града".