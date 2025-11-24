ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обещаха Пловдив да има околовръстно, подобно на софийското
Автор: Цвети Тончева 08:10Коментари (2)3404
©
Илюстративна снимка
Трябва на всички да им стане ясно, че това, което ще се прави по Околовръстното, не е просто удвояване. Това е един мащабен проект, който можем да го сравним с обхода на София и който ще бъде с една лента по-малко. Това каза в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио Фокус" кметът на Пловдив Костадин Димитров.

"Това са всички локали, това са всички съоръжения, които ще позволят безпроблемно преминаване на кръговите кръстовища със съседните населени места", каза кметът.

Димитров добави, че от Асеновград до "Скобелева майка" Пловдив вече имаме разрешение за строеж от Министерството на регионалното развитие, съответно и АПИ.

"С министъра на регионалното развитие, заедно с директора на АПИ имахме възможността да се срещнем и вече разрешението трябва да е публикувано в "Държавен вестник". В най-скоро време фирмата-изпълнител трябва да започне работа. Доколкото съм говорил с нея, тя е в пълна готовност да започне със силни темпове. Така че този участък го очакваме в най-скоро време да се случи", поясни кметът на Пловдив.

Върви и проектирането на останалата част от Околовръстното. Това е участъкът от АМ "Тракия" до кръговото на "Пазарджишко шосе". По линеен график проектирането трябва да е готово в началото на следващата година. Тогава трябва съответно трябва да се пусне обществената поръчка. След като имаме и цената, на която ще се търгува, трябва в рамките на годината да бъде избран изпълнител.

"Дано да се случат по-бързо процедурите в Агенция "Пътна инфраструктура". Ще се работи по участъците, които са с големи мостови съоръжения на всяко населено място, където имаме пресичане на Околовръстния път. Това не е просто едно удвояване, това е мащабно съоръжение, което пловдивчани чакат дълго време, може би над 30 години. И аз се радвам, че именно сега започваме реалната дейност по неговото изграждане, в рамките на тази година, надявам се. Дори съм сигурен", поясни още Костадин Димитров.

Димитров каза още, че са били изчистени много проблеми. Всеки месец са имали срещи с АПИ, като повечето са били на място, в град Пловдив. била е важна и намесата на специалисти от различните министерства. Съответно е имало и във връзка с отчуждаването на имотите със собствениците. Общината е направила всичко възможно да не си говорят с писма, а вербално да се срещнат и да уточняват процеса.

"Това даде възможност да имаме този сравнително бърз резултат, след като 20 години го чакахме. Сега вече имаме възможност да продължаваме строителството на тази изключително важна артерия за извеждането на трафика извън града".


Още по темата: общо новини по темата: 451
14.11.2025 »
29.10.2025 »
19.10.2025 »
13.10.2025 »
28.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/76 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
И кога това? Този пак е сънувал някакви небивалици. Последните 3 кмета на този град са пълен леш.
0
 
 
ПАК НИ ЗАСИПВАШ С ЛЪЖИ ? КОЙ ТИ ВЯРВА НА ЛЪЖИТЕ ТИ ? САМО КОТКИТР С КОИТО СЕ СНИМАШ ! МАРШ БЕ НЕКАДЪРНИК !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Инспектират ремонта на "Рогошко шосе"
08:46 / 24.11.2025
Много сериозни глоби вкарват превозвачите в Пловдив в правия път
08:31 / 24.11.2025
Отпускат пари за депото в Шишманци
08:24 / 24.11.2025
Сигнал: Селчо запуши автобус в центъра на Пловдив!
20:15 / 23.11.2025
Верижен сблъсък между 4 коли на магистралата край Пловдив
19:42 / 23.11.2025
Пловдивчани: Искаме нова пързалка, а не втора употреба!
19:34 / 23.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
09:48 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: