Костадин Димитров: Днес се прекланяме за почит

© Поздравителен адрес на кмета на Пловдив Костадин Димитров по повод 1 ноември - Деня на народните будители:



С дълбоко уважение и признателност Ви поздравявам по повод 1 ноември – Деня на народните будители – празник, който ни напомня за силата на духа, знанието и любовта към България.



В този ден отдаваме почит на онези забележителни личности, които със слово, вяра и знание пробуждаха българския дух, съхраниха националната идентичност и поставиха основите на нашата духовност и култура.



Днес с признателност се прекланяме и пред съвременните будители – учители, преподаватели, творци, просветни и културни дейци, които с всеотдайност продължават тяхното дело. Вашата мисия да образовате, вдъхновявате и възпитавате младите поколения е безценен принос за развитието на нашето общество и за утвърждаването на Пловдив като град на знанието, културата и духа.



Вашият труд изгражда основите на едно по-добро и просветено общество. Вие сте хората, които вдъхновяват младите да вярват в себе си, да мечтаят и да постигат, да пазят родното слово и духовните ценности на нашия народ.



Нека делото на народните будители продължава да ни води напред – с вяра, отговорност и стремеж към знание и човечност!



Честит празник!