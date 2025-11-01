ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадин Димитров: Днес се прекланяме за почит
С дълбоко уважение и признателност Ви поздравявам по повод 1 ноември – Деня на народните будители – празник, който ни напомня за силата на духа, знанието и любовта към България.
В този ден отдаваме почит на онези забележителни личности, които със слово, вяра и знание пробуждаха българския дух, съхраниха националната идентичност и поставиха основите на нашата духовност и култура.
Днес с признателност се прекланяме и пред съвременните будители – учители, преподаватели, творци, просветни и културни дейци, които с всеотдайност продължават тяхното дело. Вашата мисия да образовате, вдъхновявате и възпитавате младите поколения е безценен принос за развитието на нашето общество и за утвърждаването на Пловдив като град на знанието, културата и духа.
Вашият труд изгражда основите на едно по-добро и просветено общество. Вие сте хората, които вдъхновяват младите да вярват в себе си, да мечтаят и да постигат, да пазят родното слово и духовните ценности на нашия народ.
Нека делото на народните будители продължава да ни води напред – с вяра, отговорност и стремеж към знание и човечност!
Честит празник!
