ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Коледният камион на "Кока-Кола" пристига в Пловдив на втори декември, а не на първи
Жителите и гостите на града ще могат да се радват на всички изненади, които ще пристигнат в Пловдив на 2 декември с легендарния червен камион, на паркинга на Kaufland (ж.к. "Тракия“, бул. "Освобождение“ № 47). Към събитието на място ще се присъединят и любимите на публиката създатели на съдържание Стан и Стефи.
От 14:00 до 20:00 часа посетителите ще могат да преживеят истинско коледно пътешествие - да се снимат с Дядо Коледа, да се включат в забавни игри и активности с награди, както и много други изненади.
Кока-Кола отново носи магията на празниците в различни краища на България с любимия Коледен камион, който този декември ще посети цели 17 града в цялата страна. Под мотото "Освежи магията на Коледа“ компанията кани всички да си подарят време за радост, да се спрат за глътка свежест и да обърнат внимание на хората, които влагат най-много грижа и любов, за да направят празниците специални за всички около тях.
През този сезон Кока-Кола напомня, че перфектната Коледа не изисква съвършенство, а присъствие, емоция и споделени мигове. След Пловдив емблематичният червен камион ще обиколи България, спирайки в още 16 града. Финалът на турнето ще бъде в София в продължение на цели три дни – на 21, 22 и 23 декември.
Всички градове и спирки от обиколката на камиона може да видите тук.
През 2025-а турнето ще бъде по-мащабно и по-близо до хората, като камионът ще бъде позициониран основно в близост до големи супермаркети, където Кока-Кола традиционно среща хората в разгара на празничната подготовка, за да им подари момент на освежаване и радост.
"Кока-Кола винаги е била част от коледната магия – от първата глътка, която носи свежест и настроение, до споделените мигове с хората, които обичаме. С тази кампания искаме да вдъхновим всички да се върнат към простите, истински радости на празника – да обърнат внимание на добрината, да се усмихнат и да си подарят момент заедно“, споделя Бошко Попесков, изпълнителен директор на Кока-Кола България.
В центъра на кампанията тази година е и новата версия на легендарната коледна песен от рекламата на Кока-Кола от 1999 г. "Празниците идват“ – мелодия, която вече 26 години пази духа на празниците и събира поколения около усещането за топлина, уют и споделеност. В изпълнение на Орлин Павлов, с обновен текст и свежо звучене, песента свързва онези споделени мигове, които помним, с начина, по който празнуваме днес.
Песента може да чуете тук.
Освен да носи радост и светлина на хората, тази година турнето отново има и социален фокус. В партньорство с "Операция Плюшено мече“, Кока-Кола ще подкрепи събирането на средства за младите таланти на България – деца и младежи, които мечтаят да се развиват и да следват своя път. Така празничната магия ще достигне още повече хора, а всяка добра постъпка ще стане част от една по-голяма кауза. <
Кока-Кола си партнира и с "Екопак“, за да осигури събирането на опаковки по време на събитията от коледната обиколка, като насърчава разделното събиране и рециклиране на отпадъци в празничните дни.
Тази година Кока-Кола кани всички да се включат и в националната коледна кампания, като съберат трите срички "КО-ЛЕ-ДА“ от промоционалните опаковки на напитките, давайки им шанс да спечелят лимитиран Коледен камион.
Повече информация за игрите и условията можете да намерите тук.
Брандът Кока-Кола присъства в България от 1965 г. насам, утвърждавайки се като една от най-значимите и обичани напитки в страната. Днес Системата на Кока-Кола в България обединява пет компании. Кока-Кола България отговаря за маркетинговите стратегии на настоящото продуктово портфолио, както и за разработването на нови и иновативни продукти.
В страната оперира и един от петте водещи бутилиращи партньори на Кока-Кола в световен мащаб – Кока-Кола ХБК, заедно с двата си бизнес и ИТ центъра за споделени услуги. Кока-Кола Юропасифик Партнърс Сървисис България са представени чрез своя интегриран център за споделени услуги.
Дейността на Системата в България е дълбоко свързана с местната икономика – с производство, осъществявано в съвременни заводи край Костинброд и в Банкя.
Повече информация: www.coca-colacompany.com и www.coca-cola.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 37
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В какво се превърна Пловдив? Нова грозна проява в западната част ...
10:47 / 29.11.2025
В Пловдив удължиха интересна промоция с още един ден
10:25 / 29.11.2025
Голяма опасност надвисва над Пловдив в дните петък, събота и неде...
10:18 / 29.11.2025
Пловдивчанин: Това ли е раят - да наричаш комшу 1500 човека еднов...
10:01 / 29.11.2025
Много алкохол е в основата на среднощното преследване в Пловдив
09:29 / 29.11.2025
Див екшън с преследване и челен сблъсък със светофар в Пловдив
08:51 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS