Коледният камион на "Кока-Кола" пристига в Пловдив на втори декември, а не на първи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:33
©
Турнето на Коледния камион на "Кока-Кола" ще започне на 2 декември от Пловдив. Събитието, планирано за 1 декември пред Централната поща в града, се отменя поради провеждането на друга масова инициатива в непосредствена близост.

Жителите и гостите на града ще могат да се радват на всички изненади, които ще пристигнат в Пловдив на 2 декември с легендарния червен камион, на паркинга на Kaufland (ж.к. "Тракия“, бул. "Освобождение“ № 47). Към събитието на място ще се присъединят и любимите на публиката създатели на съдържание Стан и Стефи.

От 14:00 до 20:00 часа посетителите ще могат да преживеят истинско коледно пътешествие - да се снимат с Дядо Коледа, да се включат в забавни игри и активности с награди, както и много други изненади.

Кока-Кола отново носи магията на празниците в различни краища на България с любимия Коледен камион, който този декември ще посети цели 17 града в цялата страна. Под мотото "Освежи магията на Коледа“ компанията кани всички да си подарят време за радост, да се спрат за глътка свежест и да обърнат внимание на хората, които влагат най-много грижа и любов, за да направят празниците специални за всички около тях.

През този сезон Кока-Кола напомня, че перфектната Коледа не изисква съвършенство, а присъствие, емоция и споделени мигове. След Пловдив емблематичният червен камион ще обиколи България, спирайки в още 16 града. Финалът на турнето ще бъде в София в продължение на цели три дни – на 21, 22 и 23 декември.

Всички градове и спирки от обиколката на камиона може да видите тук.

През 2025-а турнето ще бъде по-мащабно и по-близо до хората, като камионът ще бъде позициониран основно в близост до големи супермаркети, където Кока-Кола традиционно среща хората в разгара на празничната подготовка, за да им подари момент на освежаване и радост.

"Кока-Кола винаги е била част от коледната магия – от първата глътка, която носи свежест и настроение, до споделените мигове с хората, които обичаме. С тази кампания искаме да вдъхновим всички да се върнат към простите, истински радости на празника – да обърнат внимание на добрината, да се усмихнат и да си подарят момент заедно“, споделя Бошко Попесков, изпълнителен директор на Кока-Кола България.

В центъра на кампанията тази година е и новата версия на легендарната коледна песен от рекламата на Кока-Кола от 1999 г. "Празниците идват“ – мелодия, която вече 26 години пази духа на празниците и събира поколения около усещането за топлина, уют и споделеност. В изпълнение на Орлин Павлов, с обновен текст и свежо звучене, песента свързва онези споделени мигове, които помним, с начина, по който празнуваме днес.

Песента може да чуете тук.

Освен да носи радост и светлина на хората, тази година турнето отново има и социален фокус. В партньорство с "Операция Плюшено мече“, Кока-Кола ще подкрепи събирането на средства за младите таланти на България – деца и младежи, които мечтаят да се развиват и да следват своя път. Така празничната магия ще достигне още повече хора, а всяка добра постъпка ще стане част от една по-голяма кауза. <
©
br />
Кока-Кола си партнира и с "Екопак“, за да осигури събирането на опаковки по време на събитията от коледната обиколка, като насърчава разделното събиране и рециклиране на отпадъци в празничните дни.

Тази година Кока-Кола кани всички да се включат и в националната коледна кампания, като съберат трите срички "КО-ЛЕ-ДА“ от промоционалните опаковки на напитките, давайки им шанс да спечелят лимитиран Коледен камион.

Повече информация за игрите и условията можете да намерите тук

Брандът Кока-Кола присъства в България от 1965 г. насам, утвърждавайки се като една от най-значимите и обичани напитки в страната. Днес Системата на Кока-Кола в България обединява пет компании. Кока-Кола България отговаря за маркетинговите стратегии на настоящото продуктово портфолио, както и за разработването на нови и иновативни продукти.

В страната оперира и един от петте водещи бутилиращи партньори на Кока-Кола в световен мащаб – Кока-Кола ХБК, заедно с двата си бизнес и ИТ центъра за споделени услуги. Кока-Кола Юропасифик Партнърс Сървисис България са представени чрез своя интегриран център за споделени услуги.

Дейността на Системата в България е дълбоко свързана с местната икономика – с производство, осъществявано в съвременни заводи край Костинброд и в Банкя.

Повече информация: www.coca-colacompany.com и www.coca-cola.bg.


