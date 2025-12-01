ЗАРЕЖДАНЕ...
|Коледните светлини в "Източен" грейват тази сряда
Кметът на района Емил Русинов кани всички жители да споделят този приказен момент заедно.
Ще има тържествена музикална програма с участието на Снежанка и Дядо Коледа, Коцето Калки, огнено шоу, професионален инструктор по танци и томбола с много награди.
Заповядайте да споделим този вълшебен момент заедно!
