© виж галерията Район "Западен“ кани всички пловдивчани да се потопят в празничната магия на Коледа в парк "Гарнизонна фурна“. В продължение на пет дни – от 10 до 14 декември – на това пространство се провеждат концерти, сценични изяви, творчески ателиета, арт активности, базар, игри и празнични инициативи за деца и възрастни.



Паркът вече е празнично украсен, а коледната елха, която грее от началото на декември, създава вълшебна атмосфера и дава старт на тържествата в района.



"С голяма радост каним жителите и гостите на Пловдив да споделят празничните дни с нас. Подготвили сме програма с много грижа, за да предложим култура, творчество, музика и доброта. Коледа е време, в което общността трябва да бъде заедно – да се вдъхновява, да си помага и да празнува. Очакваме ви в парк "Гарнизонна фурна“, за да създадем обща празнична магия“, споделя Тони Стойчева, кмет на Район "Западен“.



Акценти от празничната програма



Сценичната програма предлага богато разнообразие от музика, танци и изпълнения. Посетителите ще се насладят на изяви на ученици, школи, читалища, местни формации и индивидуални таланти, които ще изпълнят сцената в късните следобеди.



Тази вечер (12 декември) формацията Asha & I’ko на Ани Шаркова и Илиян Колев ще предложи на публиката един вълшебен музикален час с джаз и поп песни. В събота, 13 декември, на сцената ще излезе емблематичният "Биг бенд Пловдив“, който ще поднесе динамични аранжименти и любими мелодии. Неделният ден ще бъде посветен на народните танци, с участието на детската танцова школа към Ансамбъл "Тракия".



Коледен базар и благотворителни инициативи



Коледният базар ще събере артисти, занаятчии, социални предприятия и локални бизнеси, които ще покажат празнични продукти, арт творби и подаръци. Част от зоната е отделена за Благотворителен щанд, на който ще бъдат представени изделия, изработени от деца от района. Средствата ще бъдат дарени за кампанията на Българския червен кръст "Дни на задружността“ за закупуване на апаратура за детската клиника.



Творчески работилници и вкусни изкушения



"Коледа в Западен“ предлага богата програма от тематични работилници с текстил, домашен пластилин, смола и други естествени материали. Децата ще имат възможност да творят и да развихрят въображението си на коледна тематика.



Зоната посреща посетителите и с музика, топли напитки, сладки изкушения, коледни предложения и забавно влакче за най-малките. Финалът на празника ще бъде поставен с посещението на Добрия Старец, който ще пожелае светли празници и ще зарадва всички с топлата си усмивка.



Пълната програма е достъпна на официалните канали на Район "Западен“, на партньорите от сдружение ТК "Инкубатор“ и във Facebook събитието "Коледа в Западен“.



ПРОГРАМА:



12 ДЕКЕМВРИ (ПЕТЪК)







16:00 Коледен базар



16:00 Творческа зона, Коледни творчески работилници, арт ателиета



17:00 Музикално-сценична програма



17:15 Школа по китара към НЧ "Захари Стоянов" с ръководител Весела Христозова



18:00 Представяне на ОУ "Елин Пелин"



Хор "Елина"



Танцова школа "Терпсихора" към ОУ "Елин Пелин"



ТШ "Терпсихора", Район "Западен"



Art Voice Centre



19:00 Music Space Plovdiv



19:45 Asha & I’ko



13 ДЕКЕМВРИ (СЪБОТА)







10:00 Фонова коледна музика



10:00 Откриване на благотворителния щанд



10:00 Отваряне на щандове и творчески ателиета



13:00 Сценични изяви



13:15 Група "Таралеж" към ОУ "Драган Манчов"



13:30 К - Поп танцова група и открит урок - НЧ "Антим I - 1937"



14:00 Танцова школа "Милениум“ към НЧ "Христо Смирненски"



14:00 Nadia N



17:30 Детска вокална формация "Омайниче"



17:45 "Биг бенд Пловдив“



14 ДЕКЕМВРИ (НЕДЕЛЯ)







10:00 Начало на програмата



Коледен базар, творчески работилници, арт ателиета



12:00 "Приключенията на котето Кевин" - куклен театър на ученици от НГСЕИ с ръководител Даниел Русев



17:00 Школа по народни танци към НЧ "Антим I - 1937"



17:00 Изпълнения на детска танцова школа към Ансамбъл "Тракия"