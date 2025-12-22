ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кола помля разделителната ограда по бул. "Цар Борис Трети Обединител"
Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да съобщи - лек автомобил се е блъснал в разделителната ограда между двете платна на булевард "Цар Борис Трети Обединител" в района на "Баня Старинна".
На място има представители на пловдивската полиция, които тепърва ще изясняват причината, довела да катастрофата. Преминаването през и без това натовареното кръстовище в посока Тунела е затруднено.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 53 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 69 години, има три деца от...
19:41 / 22.12.2025
Жалба срещу решение на община Пловдив за 10 милиона лева
18:45 / 22.12.2025
Специален концерт на Moonspell със симфоничен оркестър в Пловдив
18:15 / 22.12.2025
Коледно-новогодишна програма на община Пловдив
18:00 / 22.12.2025
Новият шеф на Апелативна прокуратура-Пловдив встъпи в длъжност
16:20 / 22.12.2025
Пловдивчани скочиха срещу бъдещ строеж
14:57 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS