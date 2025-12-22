© Plovdiv24.bg виж галерията Броени часове след фаталния инцидент с двама загинали пешеходци във Варна - и в Пловдив стана пътнотранспортно произшествие, за щастие без сериозно пострадали хора.



Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да съобщи - лек автомобил се е блъснал в разделителната ограда между двете платна на булевард "Цар Борис Трети Обединител" в района на "Баня Старинна".



На място има представители на пловдивската полиция, които тепърва ще изясняват причината, довела да катастрофата. Преминаването през и без това натовареното кръстовище в посока Тунела е затруднено.