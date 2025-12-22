ИЗПРАТИ НОВИНА
Кола помля разделителната ограда по бул. "Цар Борис Трети Обединител"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:21
© Plovdiv24.bg
Броени часове след фаталния инцидент с двама загинали пешеходци във Варна - и в Пловдив стана пътнотранспортно произшествие, за щастие без сериозно пострадали хора.

Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да съобщи - лек автомобил се е блъснал в разделителната ограда между двете платна на булевард "Цар Борис Трети Обединител" в района на "Баня Старинна".

На място има представители на пловдивската полиция, които тепърва ще изясняват причината, довела да катастрофата. Преминаването през и без това натовареното кръстовище в посока Тунела е затруднено.







Положението на пътя с всеки изминал ден стават все по жестоки и страшни. Имам чувството, че повечето хора като изкарат курсовете се стремят всячески да не спазват правилата. Има една група която карат навсякъде с около 60 км.в час ,без значение дали ограниченото в 30, км или 140км. А голямата част карат навсякъде с колкото може колата им .Съвсем нормално е да караш на магистралата и да видиш как кола се.движи с 130 км и задкормилното устройство пише в захшас смс - и ....
