|Кола помете пешеходци във Варна, има загинали
Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница без сериозни видими наранявания, информираха от полицията в морския град.
Очевидци разказаха за Varna24.bg, че на място на инцидента са се отзовали бързо 4 линейки, два противопожарни автомобила и две полицейски коли.
Няма данни за повече пострадали, казаха още от МВР във Варна. Полицията работи по няколко версии, сред които: движение с несъобразена скорост, загуба на контрол над автомобила, техническа неизправност, внезапно здравословно неразположение на водача.
