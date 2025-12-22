Кола помете пешеходци във Варна, има загинали

© Тежко пътнотранспортно произшествие в района на Колхозния пазар във Варна завърши с двама загинали пешеходци.



Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница без сериозни видими наранявания, информираха от полицията в морския град.



Очевидци разказаха за Varna24.bg, че на място на инцидента са се отзовали бързо 4 линейки, два противопожарни автомобила и две полицейски коли.



Няма данни за повече пострадали, казаха още от МВР във Варна. Полицията работи по няколко версии, сред които: движение с несъобразена скорост, загуба на контрол над автомобила, техническа неизправност, внезапно здравословно неразположение на водача.