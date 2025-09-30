ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът отговори за препълнените кофи с боклук из целия Пловдив
Ето неговия отговор:
"Нека чрез вашата медия кажа един телефон: 032 67 58 11. Това е телефонът на "Чистота“, на който всеки гражданин може да заяви извозване на едрогабаритни отпадъци.
Аз същото получавам сигнали за наличието на боклук, но факт е, че повечето снимки, които получавам, виждам, че контейнерите са празни.
Ще положим усилия там, където обслужваме 2 пъти контейнерите за боклук, да ги обслужваме по 3 пъти. Но факт е, че когато имаме изхвърляне на едрогабаритни отпадъци в самите контейнери, много бързо те се запълват.
Така че моят призив към гражданите е: първо, обадете се. Община Пловдив, в лицето на "Чистота“, ще дойде до вас и ще ви вземе боклука безплатно. Второ, сигнализирайте, когато някой нарушава правилата. А те са много ясни: едрогабаритни отпадъци се изхвърлят на определени места".
