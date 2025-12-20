ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на "Южен" поиска източване на колектора на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална"
В него за пореден път поисках от ВиК като възложител да разпореди на фирмата изпълнител да бъде източен колекторът на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална", за да се осигури нормална проходимост на кръстовището.
Припомняме, че въпросният колектор на два пъти предизвика затваряне на кръстовището и наводняване на района.
Очаквам от ВиК-Пловдив да бъдем уведомени за предприетите действия, за да не се стига отново до проблеми в този участък.
