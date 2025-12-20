Кметът на "Южен" поиска източване на колектора на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална"

© Във връзка с наближаващите коледни и новогодишни празници, както и с метеорологичните прогнози за значителни валежи, изпратих официално писмо до управителя на ВиК-Пловдив Юлиан Ковачев. Това съобщи кметът на район "Южен" Атанас Кунчев в свяита фейсбук страница. Според информацията от него става въпрос за превантивни мерки, които е необходимо да бъдат взети сега. Ето и подробностите:



В него за пореден път поисках от ВиК като възложител да разпореди на фирмата изпълнител да бъде източен колекторът на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална", за да се осигури нормална проходимост на кръстовището.



Припомняме, че въпросният колектор на два пъти предизвика затваряне на кръстовището и наводняване на района.



Очаквам от ВиК-Пловдив да бъдем уведомени за предприетите действия, за да не се стига отново до проблеми в този участък.