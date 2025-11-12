ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Пловдив посреща първия полет от Братислава
Събитието бележи поредна важна стъпка в утвърждаването на летище "Пловдив“ като регионален авиационен център и в разширяването на въздушната свързаност между България, Словакия и Европа.
Полетите ще се обслужват от авиокомпания Wizz Air.
Пловдив губи услуга, подпомагаща уязвими семейства
13:36 / 12.11.2025
Двама работят, трима гледат: Спряха важен ремонт край Пловдив
12:43 / 12.11.2025
Пловдивчанин: Гаменщина, доста тъжно!
12:27 / 12.11.2025
Уволненият шеф на пловдивската митница иска да се връща
11:53 / 12.11.2025
"Черната перла" мина през Пловдив
11:47 / 12.11.2025
Любовната драма в "Столипиново" влиза в съда в Пловдив
11:18 / 12.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
