Кметът на Пловдив посреща първия полет от Братислава

© Кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, кметовете на общини от Фонда за развитие на летище Пловдив и други официални лица тази събота –15.11.2025 г., ще присъстват на церемонията по посрещане на летище "Пловдив“ на първия полет от редовната авиолиния до Братислава.



Събитието бележи поредна важна стъпка в утвърждаването на летище "Пловдив“ като регионален авиационен център и в разширяването на въздушната свързаност между България, Словакия и Европа.



Полетите ще се обслужват от авиокомпания Wizz Air.