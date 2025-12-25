Кметът на Пловдив: Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топлина, обич и разбирателство

© Рождественски поздрав на кмета на Пловдив Костадин Димитров:



Уважаеми госпожи и господа,



Скъпи пловдивчани,



На Рождество Христово искам да Ви благодаря за всичко, което споделихме през годината - за искрените разговори, за критиката, за съветите. Те са ценни, защото носят онази пловдивска прямота, която прави града ни уникален.



Това е нашето "Заедно“ - не като лозунг, а като начин на живот. Вярвам, че истинската сила на Пловдив е да останем хора в дните, които ни изпитват; да се изслушваме в моментите, в които е най-лесно да се разминем; да запазим доброто в себе си; да съхраним града ни като символ на толерантност и взаимно уважение.



Пловдив е град, който докосва и винаги остава в сърцата. Тук историята се усеща под краката ни, а бъдещето се вижда в очите на хората. От спокойствието на тепетата и река Марица до оживлението на Главната, от старите квартали до новите пространства - навсякъде има частица от онзи дух, който ни събира, дори когато мислим различно.



Това е силата на Пловдив: да съчетава древност и съвремие, традиция и развитие, спомени и надежда.



Коледа е празник, който ни напомня колко важни са споделените моменти със семействата, близките хора и приятелите.



Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топлина, обич и разбирателство.



Честито Рождество Христово!



С уважение,



Костадин Димитров



Кмет на Пловдив