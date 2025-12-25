ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Пловдив: Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топлина, обич и разбирателство
Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи пловдивчани,
На Рождество Христово искам да Ви благодаря за всичко, което споделихме през годината - за искрените разговори, за критиката, за съветите. Те са ценни, защото носят онази пловдивска прямота, която прави града ни уникален.
Това е нашето "Заедно“ - не като лозунг, а като начин на живот. Вярвам, че истинската сила на Пловдив е да останем хора в дните, които ни изпитват; да се изслушваме в моментите, в които е най-лесно да се разминем; да запазим доброто в себе си; да съхраним града ни като символ на толерантност и взаимно уважение.
Пловдив е град, който докосва и винаги остава в сърцата. Тук историята се усеща под краката ни, а бъдещето се вижда в очите на хората. От спокойствието на тепетата и река Марица до оживлението на Главната, от старите квартали до новите пространства - навсякъде има частица от онзи дух, който ни събира, дори когато мислим различно.
Това е силата на Пловдив: да съчетава древност и съвремие, традиция и развитие, спомени и надежда.
Коледа е празник, който ни напомня колко важни са споделените моменти със семействата, близките хора и приятелите.
Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топлина, обич и разбирателство.
Честито Рождество Христово!
С уважение,
Костадин Димитров
Кмет на Пловдив
