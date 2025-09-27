ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на Пловдив: Елате на фонтана да гледаме мача на голям екран
По-рано днес "лъвовете" на селекционера Джанлоренцо Бленджини зарадваха цялата страна, след като се класираха на финала на Световното първенство по волейбол във Филипините!
Нашите победиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) гейма в полуфинална битка, която се игра пред близо 8000 зрители.
Така в спор за световната титла България ще играе срещу победителя в другия полуфинал, който е между отборите на Полша и Италия. Финалът е утре (28 септември) в 13,30 часа.
