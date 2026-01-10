ЗАРЕЖДАНЕ...
|Клиентка на голяма верига: Това законно ли е?
Здравейте. Не знам към вас дали мога да се обърна - цял ден опитвам да се свържа с КЗП… без успех естествено!
Та, въпросът ми е законно ли е магазините от верига Pepсо да работят само като плащането се извършва с карта? В трети посетен от мен магазин се процедира само така. Попитах защо? И отговорът беше (крайно сопнат): свърши ни евроресурсът!
Законът казва следното:
Докога ще може да се плаща и в двете валути?
За разлика от неограничената във времето обмяна на левове в евро плащането в двете валути, известно като период на двойното обращение, е ограничено от 1 до 31 януари 2026 г. През този едномесечен период левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. След това, от 1 февруари 2026 г., еврото ще остане единствената валута на страната ни. Хората ще могат да продължат да обменят левове, ако все още разполагат с такива, в БНБ, в търговските банки или в пощенски клонове (в населени места, където няма офиси на търговски банки).
Ако плащам в левове, как ще ми връщат – в левове или в евро?
В периода на двойно обращение, т.е. през месец януари 2026 г., при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. За тази цел търговците ще бъдат снабдени с евробанкноти и монети още преди датата на въвеждане на еврото.
По изключение, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове.
