Китайски брандове представят иновации в текстила и индустрията на Международния технически панаир

© Нантонг, провинция Дзянсу в Китай, е световно известен с текстилната си индустрия и модерните технологии. Водещи компании от региона ще участват в Международния технически панаир 2025. 79-ото издание ще се проведе от 24 до 27 септември в панаирното градче. Посетителите ще се запознаят с иновации в текстила и съвременни индустриални решения, предназначени за глобалните пазари.



Силата на текстила



Нантонг е известен в целия свят като център на текстилната индустрия, а участващите предприятия ще покажат разнообразие от изделия за дома, хотелиерството и детските продукти. Сред тях са комплекти спално бельо, одеяла, завивки, кувертюри, възглавници и протектори за матраци, които съчетават комфорт, издръжливост и модерна визия. Посетителите ще видят тъкани, произведени чрез най-нови технологии за боядисване, печат и интелигентен контрол на качеството, както и патентовани материали с подобрени свойства. Специално внимание заслужават изделията за хотелиерството – възглавници, топ матраци и пълни комплекти за легло, които създават усещане за лукс и петзвезден комфорт. Ще бъдат представени още памучни и микрофибърни колекции, отличаващи се с практичност, стил и конкурентни цени, които вече намират реализация на множество международни пазари. Друг акцент са продуктите за най-малките – бебешки дрехи, одеяла, спално бельо и аксесоари, сертифицирани по международни стандарти за безопасност и устойчиво производство.



Индустрия и технологии



Нантонг е също индустриално средище с компании, специализирани в електроника, машиностроене и професионални инструменти. На панаира ще бъдат демонстрирани решения за строителството, железопътното строителство, обработката на камък, корабостроенето и водоснабдителните проекти, включително електроинструменти за прецизна работа и тежки индустриални приложения. Китайската експозиция в Палата №3 включва още: акумулаторни и кабелни бормашини (включително ударни и безчеткови модели), винтоверти – стандартни и ударни, ъглошлайфи и прави шлайфи, циркулярни триони, отрезни машини и машини за рязане на мрамор, ротационни и ударни къртачи, електрически рендета, полирмашини и шлайфмашини, верижни триони, компактна и безжична градинска техника, водоструйки. Ще бъдат представени и безчеткови технологии с литиево-йонни батерии, които гарантират по-дълъг живот и ефективност на машините. Производството на тези компании е сертифицирано по ISO9001:2000, TUV и CCC, а високотехнологичните инспекционни центрове осигуряват строг контрол на качеството. Силен акцент е поставен върху резервните части и компонентите – от арматури и ротори до зъбни колела и четки – което гарантира поддръжка и удължен жизнен цикъл на оборудването. Част от експозицията ще включва и над 1 500 модела аксесоари и компоненти, съвместими с водещи световни марки. Съчетанието от сертифицирано качество, модерни производствени мощности и добро следпродажбено обслужване утвърждава тези компании като надеждни партньори на международния пазар.



Конференция и бизнес срещи – 24 септември



На 24 септември 2025 г., от 14:30 до 17:00 ч., в Палата 3, зона B-11 ще се проведе специалната конференция "Експортни брандове на Нантонг“. Форумът ще представи иновации и технологии от региона и ще даде възможности за директни срещи между китайските изложители и техни потенциални партньори от България и Европа. Приветствие към участниците ще отправи г-н Цзо Сяомин, председател на Съвета за насърчаване на международната търговия на Нантонг. Програмата включва продуктови презентации, демонстрации и бизнес контакти, създавайки отлична среда за нови идеи и сътрудничества.



Присъствието на фирмите от Нантонг на Международния технически панаир 2025 подчертава значението на засилващите се икономически връзки между Европа и Китай. Съчетанието от високотехнологичен текстил, модерни индустриални решения и ангажираност към устойчиво развитие е гаранция за нови перспективи пред българските и европейските компании.