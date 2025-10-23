ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво прави Планетариума в Пловдив толкова специален
Автор: Цвети Тончева 11:42
© РПНМ - Пловдив
Пригответе за едно звездно пътешествие, защото днес ще говорим за дигиталния Планетариум, който функционира в Регионалния природонаучен музей в Пловдив. Всеки един от филмите в програмата на Планетариума е своеобразно пътуване в Космоса, дори Океана, което позволява на зрителите да се докоснат до явления, които иначе не биха могли да видят. 

С помощта на съвременни технологии там се предлагат образователни програми, които показват звездите, планетите и астрономията по интерактивен и завладяващ начин. Усещането е неповторимо и си заслужава да го изживеете.

С нас ще бъде Йордан Стоянчев, уредник на Планетариума, който ще ни разкаже какво прави това място в Пловдив така специално.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz.

Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


