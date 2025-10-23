ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво прави Планетариума в Пловдив толкова специален
С помощта на съвременни технологии там се предлагат образователни програми, които показват звездите, планетите и астрономията по интерактивен и завладяващ начин. Усещането е неповторимо и си заслужава да го изживеете.
С нас ще бъде Йордан Стоянчев, уредник на Планетариума, който ще ни разкаже какво прави това място в Пловдив така специално.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz.
Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
