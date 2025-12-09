ИЗПРАТИ НОВИНА
Каква година отчитат в Природонаучния музей в Пловдив, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 11:24
През последните години Природонаучният музей в Пловдив се превръща във все по-желано място за посещения от местни жители и туристи. Откриха се нови пространства, с нови експонати от различни видове и нови атракции, като зоокафе, например.

Музеят предлага разходка през еволюцията – от едноклетъчните организми до най-едрите животни в света.

Ще се опитаме да разберем каква е годината, която отчитат там, от директора на музея Огнян Тодоров.

И още: Предстои откриването на традиционната Годишна изложба с награди на ДПХ. Ще търсим за подробности председателя на Дружеството в Пловдив Панайот Панайотов.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


