|Каква година отчитат в Природонаучния музей в Пловдив, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Музеят предлага разходка през еволюцията – от едноклетъчните организми до най-едрите животни в света.
Ще се опитаме да разберем каква е годината, която отчитат там, от директора на музея Огнян Тодоров.
И още: Предстои откриването на традиционната Годишна изложба с награди на ДПХ. Ще търсим за подробности председателя на Дружеството в Пловдив Панайот Панайотов.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
