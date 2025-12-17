ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Как да не преяждаме по празниците - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Но как да се справим с преяждането при богатите софри, които трепетно подготвяме за празниците? Решихме да потърсим компетентно мнение на специалист, който да ни напомни за някои опасности, на които излагаме организма при преяждане. Наш гост днес е д-р Тихомира Георева, гастроентеролог и диетолог.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 456
|предишна страница [ 1/76 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
От болница "Селена" официално признаха за големи проблеми, но с п...
11:11 / 17.12.2025
Брокерка: Млади хора с добри доходи движат пазара на имоти в Плов...
10:50 / 17.12.2025
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
10:17 / 17.12.2025
Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив
22:45 / 16.12.2025
Важно за родителите, чиито деца ще тръгват на ясли и градини
17:14 / 16.12.2025
Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
16:08 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS