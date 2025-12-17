ИЗПРАТИ НОВИНА
Как да не преяждаме по празниците - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 12:32
©
Наближават най-светлите празници, които чакаме цяла година – това са Бъдни вечер и Рождество Христово! Ние българите празнуваме с голямо уважение и настъпването на Новата година на 31 декември.

Но как да се справим с преяждането при богатите софри, които трепетно подготвяме за празниците? Решихме да потърсим компетентно мнение на специалист, който да ни напомни за някои опасности, на които излагаме организма при преяждане. Наш гост днес е д-р Тихомира Георева, гастроентеролог и диетолог.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.  


