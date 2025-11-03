ИЗПРАТИ НОВИНА
Как Синята къща ще се превърне в нов привлекателен музеен център, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 11:03Коментари (0)219
Музеите на Пловдив са част от богатото културно наследство на града, разказвайки историята на различни епохи и събития. Всяка институция представя колекция от артефакти и архитектурни съкровища от миналото на Пловдив досега. 

Днес ще говорим отново за някои от тези музеи. Но няма да повтаряме стари неща, защото има още много, за които да ви разкажем.

Така например, знаете ли, че Етнографският музей разширява базата си, като ще настани нова експозиция в Синята къща в Стария гра. А какво интересно ще се случи там, и как тази къща ще се превърне в един нов привлекателен музеен център, ще ни каже директорът на Регионалния етнографски музей в Пловдив Ангел Янков.

И още нещо, за което може би не всички сте чули все още. Регионалният природонаучен музей открива след дни най-новата си зала "Африка", с прилежащо към него Зоокафе. Модолът, който ще бъде открит, няма аналог в страната. За всичко това ще ни разкаже директорът на музея Огнян Тодоров. 

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.  


